議會提重發敬老金 柯文哲酸國民黨變賣黨產來發

台北市長柯文哲（中）23日啟程赴日，將參訪東京、富山、福島、宮城4城市，並拜訪眾議員岸信夫。柯文哲說，日本與台灣文化地理接近，多處可借鏡，此行拜訪有多重目的。中央社記者梁珮綺攝 108年5月23日

（中央社記者梁珮綺台北23日電）台北市長柯文哲今天說，如果國民黨要變賣黨產發放重陽敬老金，當然很感謝，但事實卻不是這樣，現在預算就是這麼多，若要恢復發放敬老金，要刪哪一項現有老人預算。

柯文哲上午將搭乘長榮航空班機前往日本東京，並參訪東京、富山、福島、宮城4城市，他在松山機場的行前記者會做上述表示。

柯文哲上任後，取消發放重陽敬老金，引發強烈反彈，台北市議會國民黨團提案「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案，昨一讀通過。

對此，柯文哲表示，此事顯見台灣雖號稱為民主社會，實際上民主與民粹只是一線之隔，並指如果國民黨要變賣黨產發放重陽敬老金，當然很感謝，但事實卻不是這樣。

他說，老人福利預算就那麼多，若要發放，「你要刪掉哪一塊」，若要增加預算，就必須找財源，「為什麼有經濟學，因為資源有限」。

柯文哲認為，發錢給大家，民眾當然高興，「如果要發重陽敬老金，20至29歲的人是不是在青年節時也發青年獎勵金」，問題是錢從哪裡來。

另外，柯文哲日前在備詢時暗罵民進黨市議員王世堅「垃圾（台語）」，市議會民進黨團要求道歉，否則27日拒絕柯文哲上台進行專案報告，柯文哲表示，要求一個公平，「議員每天謾罵官員都沒事，官員講一句就要道歉，議員每天謾罵官員要不要道歉」。

有媒體追問要不要向市民道歉，他說，「再講吧，有時候話講了就講了，社會上自有公評」。（編輯：方沛清）1080523