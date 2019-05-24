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力行產業道路修不完 南投縣府擬闢新路

最新更新：2019/05/24 17:10

（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）近日強降雨導致「投89線」力行產業道路多處崩塌，機具清完又落石，道路安全問題再度受重視，南投縣長林明溱說，坍方後不斷搶修無法根本解決問題，研擬新闢另一條道路改善。

南投縣議會今天進行縣政總質詢，縣長林明溱指出，力行產業道路因環境、地形等因素，若遇較大雨勢就容易坍方，為改善道路6大易坍方地點常中斷問題，縣政府計畫從翠巒到紅香另外開闢一條長約10公里的產業道路，經費預估新台幣10億元，尋求中央支持。

力行產業道路六大坍方處常因雨中斷，由於山坡地屬於極易坍方區，縣府只能在坍方後不斷搶通，影響道路沿線居民生活，林明溱表示，不斷搶修無法根本解決問題，若能新闢產業道路，相信對地方交通有很大助益，期盼行政院同意核撥工程款，協助縣府改善交通。

縣議員廖文賢指出，力行產業道路禁行3.5公噸以上貨車，農民運輸農產品只能使用小貨車，增加時間與交通成本，希望縣府重新檢討，對此林明溱表示，採收期蔬果運輸量大，農民可向仁愛警分局申請使用大型貨車運輸，但平時考量安全仍禁行大貨車。

另外，「投85線」合作產業道路都達明隧道因近日降雨造成土石崩塌，廖文賢希望明隧道長度增加，林明溱允諾，縣議會定期會結束後將前往踏勘，確認必要性後可進行延長擴建工程。（編輯：黃世雅）1080524

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