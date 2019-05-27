竹北派出所Google評論宛如作文大賽 評比近5星

（中央社記者魯鋼駿新竹縣27日電）新竹縣警察局竹北派出所在「Google」評論上的評比，逼近5顆星，原因是有人在評論中寫下「手銬鬆緊度剛好」等語，引發網友跟進「寫作文」，雖非真實評論，卻成為討論話題。

內政部昨天在臉書上傳影片，介紹內政部的業務與各個機關業務，內容提到警察部分，民眾可在Google搜尋「第一屆竹北派出所盃作文大賽」，會發現內容30%是奇幻、30%是錯亂、30%是唬爛，剩下的10%是豬排丼飯，共獲得逼近5顆星評價。

內政部影片中提到的「第一屆竹北派出所盃作文大賽」，並非官方舉辦的活動，起因為一名網友在評論中留言「手銬上的鬆緊度剛剛好，偵訊室相當的舒適，問筆錄態度良好，賓至如歸，如果有機會，還想再被貴所逮捕一次。」引發更多網友「效仿」，寫下許多疑似真實發生的「參訪」過程。

於Google搜尋「竹北派出所」的評論，現已累積大量網友留言，但內容並非真實發生之事，包括「出餐很快」、「所內茶葉好喝，一口就回甘」、「所長會先出來迎接並進行導覽」等，儼然形成「作文大賽」，也讓不少網友笑翻。

中央社記者向竹北派出所長陳昭佑求證，強調這些網路評論中的部分內容，確實為真，包括所內同仁對民眾的服務，應以同理心回應民眾對治安與交通方面等需求，以及派出所附近確實有許多美食。

陳昭佑強調，網友在評論中提到所內提供犯嫌「超美味豬排丼飯」等事，並非事實，對於網友創意發言，表達尊重，笑答「感謝網友對竹北派出所的高評價，受寵若驚。」（編輯：李錫璋）1080527