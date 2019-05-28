內用餐飲將禁用塑膠吸管 中市：自備有優惠

（中央社記者郝雪卿台中28日電）行政院環保署規範從7月1日起「內用」餐飲禁用一次性塑膠吸管，台中市環保局今天表示，鼓勵業者提供消費者自備吸管優惠措施，目前台中市已有11家業者響應。

台中市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤、謝明源等人今天在市議會進行業務質詢時，關心內用餐飲將禁用一次性塑膠吸管的規範，希望環保局能有配套措施，以免造成消費者不便。

邱素貞指出，這是一項新的政策，屬於社會教育的一大進步，但攸關民眾生活使用習慣，勢必也造成市民的負擔與不便，政府必須要有相對的配套措施，中央與地方合作才不會引起民怨。

環保局表示，行政院環保署規範從7月1日起，全國各政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等場所，「內用」餐飲禁用一次性塑膠吸管。

環保局指出，目前台中市轄內屬於這4類規範場所約500處，若於這4類場所內經營福利社、合作社、餐廳等從事販賣或餐飲業務均納入規範，經查獲提供內用消費者一次性塑膠吸管者，第1次違規予以勸導，第2次起將依廢棄物清理法規定，處新台幣1200元至6000元罰鍰，但若吸管取得「生物可分解塑膠」環保標章，以及工廠出廠已附有吸管的商品，則不在管制範圍。

環保局提醒，此規範自7月1日起施行，109年7月1日起將無勸導期，首次查獲違規將直接罰款，提醒業者留意，以免觸法。環保局並持續鼓勵業者提供消費者自備吸管優惠措施，目前台中已有11家業者響應。（編輯：吳佳穎）1080528