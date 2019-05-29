台東也可做達文西手術了 馬偕醫院引進機械手臂

台東馬偕醫院引進達文西機械手臂手術系統，醫師可透過精密機器手臂及3D攝影內視鏡，進行複雜精細的手術。（台東馬偕醫院提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年5月29日

（中央社記者盧太城台東縣29日電）台東馬偕醫院引進達文西機械手臂手術系統，醫師可透過精密機器手臂及3D攝影內視鏡，進行複雜精細的手術。讓台東鄉親有手術需求時，可以與北部西部一樣享有更好的醫療選擇。

台東馬偕近年來擴充第二台心導管、電腦斷層掃描儀，並設立核子醫學科，病床數至今有500床，醫院員工人數更達千人；此外，轉診的癌症患者，也從70%減少至10%。

國際級達文西系統專家、台東馬偕醫院院長王功亮說，來到台東5年，他一直思索如何給台東民眾更好醫療選擇；因為自己是台北馬偕醫院達文西團隊的開創者，於是向董事會提出要在台東設達文西系統，獲得總院及董事會的支持。

目前達文西系統已經設置完成，並且完成多項手術，日前正式使用。

王功亮表示，達文西手術為民眾提供一傷口小、恢復快的手術新選擇；對於手術醫師而言，達文西突破以往2D影像的微創形式，而提供3D影像及360度旋轉的手腕操作，影像更真實手術更靈活。對醫師或對病人而言都有革命性的意義。

王功亮表示，達文西手術系統已被全球外科界廣泛接受並受到肯定，目前全球已有4000多台而台灣也有40幾台。每年愈來愈多的手術，運用在一般外科、婦產科、心臟外科、泌尿外科、大腸直腸外科及耳鼻喉科等。

台東市長張國洲表示，台東馬偕醫院導入最新達文西機械手臂系統，讓台東鄉親當有癌症或其他適應症需手術時，可以與北部西部一樣享有一個更好的醫療選擇，不需要到外地奔波。不僅是台東馬偕精密手術技術的提升，更展現馬偕醫院持續照顧偏遠弱勢地區的使命，讓台東醫療大躍進。

王功亮表示，醫療團隊為因應達文西手術，已陸續派至日本、韓國進行訓練，目前手術室團隊包括護理跟刀及麻醉師皆已訓練齊備，婦科的部分已隨時可提供服務；而各科醫師也將陸續受訓後展開服務。（編輯：吳佳穎）1080529