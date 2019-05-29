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東部萬安42號演習 花蓮鬧區淨空

最新更新：2019/05/29 16:51
東部地區108年軍民聯合防空（萬安42號）演習29日下午舉行，演習動員大批軍、警及民防人員，期間進行人車管制、群眾疏散避難等實作演練。中央社記者李先鳳攝　108年5月29日
東部地區108年軍民聯合防空（萬安42號）演習29日下午舉行，演習動員大批軍、警及民防人員，期間進行人車管制、群眾疏散避難等實作演練。中央社記者李先鳳攝　108年5月29日

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）東部地區萬安42號演習今天下午1時30分至下午2時舉行，進行人車管制、群眾疏散與避難等實作演練；平時人潮、車潮熱鬧的花蓮市區頓時淨空，演習結束後才恢復通行及店家營業。

防空警報發放後，統裁部副統裁官海巡署副組長趙文論上校、花蓮縣政府秘書長顏新章、花蓮縣警察局長林樹徽等到花蓮市區視察警力部署和人車交通管制執行情形。

接著視察在花蓮學苑演習遭受敵機飛彈空襲的傷患救護情形，再轉往花蓮國軍英雄館視察人員疏散避難及防空避難設備維護情形，最後再至花蓮警察分局地下室視察應變指揮中心轉移演練。

花蓮縣警局表示，這次演習動員警察488名、軍（憲）力15名、民防人員338名，共計841名。

趙文論表示，各單位執行萬安42號演習成效卓著，市區街道均能確實淨空，對花蓮縣鄉親們的高度配合給予肯定，慰勉各動員單位及警察機關同仁的辛勞。

顏新章說，藉由演習模擬以提升全民敵情警覺及國土安全網效能，統合運用地區能量支援軍事作戰，驗證全民防衛動員準備與重要基礎建設安全防護措施，同時也展現平時的訓練成效，有利於各項空襲狀況的應處。（編輯；黃世雅）1080529

東部地區108年軍民聯合防空（萬安42號）演習29日下午舉行，演練遭受敵機飛彈空襲的傷患救護等情形。中央社記者李先鳳攝　108年5月29日
東部地區108年軍民聯合防空（萬安42號）演習29日下午舉行，演練遭受敵機飛彈空襲的傷患救護等情形。中央社記者李先鳳攝　108年5月29日
東部地區108年軍民聯合防空（萬安42號）演習29日下午舉行，演習期間進行人車管制、群眾疏散與避難等演練，花蓮市區民眾配合疏散，平時熱鬧的街道頓時淨空。中央社記者李先鳳攝　108年5月29日
東部地區108年軍民聯合防空（萬安42號）演習29日下午舉行，演習期間進行人車管制、群眾疏散與避難等演練，花蓮市區民眾配合疏散，平時熱鬧的街道頓時淨空。中央社記者李先鳳攝　108年5月29日
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