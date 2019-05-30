蟬聯五星首長 鄭文燦：市民滿意最重要

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）桃園市長鄭文燦3度蟬聯施政滿意度五星首長，他今天除了感謝市政團隊努力共創市民幸福，也勉勵新任縣市首長要接地氣、提願景，不要急著跟民調賽跑，市民滿意才是最重要的。

根據「遠見雜誌」公布2019年縣市長施政滿意度調查結果，桃園市長鄭文燦是6都中唯一獲得施政滿意度五星級的首長，滿意度和施政分數都是6都最高，施政分數不但創下桃園歷年新高，更3度奪下五星評價，表現亮眼。

鄭文燦下午出席市政會議前受訪表示，去年選舉一結束，自己隔天就正常上班，這半年來工作習慣都一樣，就像是7-11努力把桃園建設好，照顧好市民，這屆任期自己訂了一個重要目標，就是桃園的整體轉型計畫，重大的建設、政策要一個個定案、開工，並列為施政重點。

鄭文燦表示，除親自參與重大建設、重大投資、重大專案外，也會進行工作調整，由於各局處運作成熟，希望各個單位首長能本於職權，努力創造市民的幸福，除感謝行政團隊的努力，也要謝謝議會、議員等，透過府會合作一起建設桃園。

鄭文燦也建議新任首長，不要太過著急，要接地氣、也要提出願景，新首長一定有市政適應期，不要急著跟民調賽跑，應該努力讓市政上軌道，自己的民調滿意度也是從50%慢慢提升，依賴團隊的力量是比較重要的。好的首長要有決斷力、遠見及魄力，讓每個事情獲得明確的方向。

鄭文燦說，遠見雜誌的滿意度調查以市民為主，市長主要負責的對象就是市民。而網路聲量的呈現除了全國的知名度，有時甚至會跨國界，所以跟施政滿意度不一定能成正比。

鄭文燦指出，高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲過去幾年在媒體大量曝光，一些微小事物也被放大報導，網路聲量較高是正常現象，但不管是網路聲量或民調滿意度都是指標之一，一個市長的首要任務還是把自己的城市治理好、市民照顧好，市民的滿意度才是最重要的。（編輯：李錫璋）1080530