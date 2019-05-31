議員批電子菸品無法可管 新北市允速提法案

（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市議員質詢電子菸品無法可管及在校園流傳問題，新北市長侯友宜今天指出，相關宣導不足，將加強衛生教育，並加速送審新北市菸品及電子煙自治條例草案。

新北市議會總質詢上午由民主進步黨籍市議員戴瑋姍、張維倩、張錦豪相繼質詢校園菸品氾濫狀況，不僅要求市府盡速送審相關自治條例草案，更應在空窗期把關新興菸品，維護學童身心健康。

戴瑋珊表示，新北市校園對新興菸品的防治與輔導成效不佳，電子霧化器、加熱式菸品在學校周邊就可發現，造成學校生活輔導人員及教師困擾。

她說，新竹市的「新竹市電子煙管理自治條例」已上路，反觀新北市卻是落後的。

她並當場詢問備詢的侯友宜與新北市政府衛生局長陳潤秋，若在議事廳吸電子菸品是否處罰；侯友宜等回應，無法可罰。

張維倩表示，新興菸品與傳統菸品一樣危害健康，孕婦對二手菸更氣憤。根據衛生福利部國民健康署資料顯示，電子菸品已檢出尼古丁、甲醛、乙醛，具有成癮性或致癌。在超商或咖啡廳禁菸區可以任意吸食電子菸品，相當諷刺。

張錦豪說，新興菸品的外型酷炫，不容易認定是3C產品還是菸品。業者更將不同零件拆開販售，增加查緝困難。新興菸品可隨意吸食無法可管，感覺到荒謬。

陳潤秋指出，電子菸品沒有法令可以管制，在網路稽查比較困難，待自治條例草案通過後將加強管制與管理；若遇到個案檢舉，會加強重視。

侯友宜表示，會要求衛生局盡速提送新北市菸品及電子煙管理自治條例草案至新北市議會審議，各機關在相關法令未完備前，應更積極辦理。（編輯：戴光育）1080531