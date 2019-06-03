放無薪假 派遣工赴桃園地院提告嘉聯益公司

（中央社記者吳睿騏桃園3日電）嘉聯益科技股份有限公司去年11月因訂單縮減，無預警要求派遣工休無薪假，桃園市產業總工會今天協助10位受害派遣工，對嘉聯益提出「民事」確認僱傭關係存在訴訟。

嘉聯益公司派遣工代表在桃產總的陪同下，下午到桃園地方法院對嘉聯益公司提告，高喊「嘉聯益假派遣，受害勞工爭權益」的口號，希望透過訴訟保障勞工權益，也期盼法院能解決台灣假派遣氾濫的問題。

桃產總秘書長葉瑾瑜受訪表示，去年11月，嘉聯益公司觀音廠以訂單縮減為由，無預警且無限期的讓數百名受僱派遣工放無薪假，許多員工上班不到一週就沒工作。嘉聯益公司聘用過程，就是透過「假派遣、真僱用」形式。

葉瑾瑜表示，台灣坊間派遣公司與要派公司常合謀以「假派遣、真僱用」方式規避僱主責任。像嘉聯益就是透過8家派遣公司找尋人力，但派遣工卻得經過嘉聯益主管面試、篩選決定是否任用，就是常見的「假派遣、真僱用」手法，因此主張嘉聯益才是真正僱主，須連帶為勞權損害負起責任。

賴姓派遣工指出，當初雖簽了3個月的契約，但在協調時，派遣公司只願賠償半個月薪水，嘉聯益公司不但沒有提供保障，即使自願轉往樹林廠任職，薪資也只能比照外籍移工，根本就是變相減薪。

余姓派遣工表示，面試時，公司明明開出「保證3個月工作，還有可能轉正職」的優厚條件，結果卻無預警被要求放無薪假，沒了工作權益也受損，讓大家憤而決議提告。

桃園市政府勞動局表示，嘉聯益公司去年曾因超時工作、未給付加班費違反勞動基準法，分別被處新台幣5萬元及2萬元罰鍰；今年也因未依規定通報大量解僱員工，違反大量解僱勞工保護法規定，被處50萬元罰鍰。

勞動局表示，嘉聯益公司去年發生派遣員工與派遣公司終止契約爭議，經勞動局召開協調會議，雙方以優於勞基法的條件達成協議，但其中11位派遣員工因主張與嘉聯益公司有僱傭關係，另提起勞資爭議調解但仍不成立，後續員工若提起訴訟，市府將協助派遣員工申請桃園市勞工權益基金律師費及裁判費補助。（編輯：張銘坤）1080603