間歇強降雨 各地傳零星積水災情

梅雨鋒面抵台，中央氣象局發出豪雨特報。高雄市岡山區嘉興里往阿蓮區的台19線水深及膝，市府緊急封路警戒，防範民眾誤闖。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 108年6月11日

（中央社台北11日電）受到滯留鋒面及西南氣流影響，包括雲嘉南等地都有零星積水災情，所幸雨勢雖大，多屬短時間強降雨，積水在雨勢稍歇後逐漸消退。

因應鋒面來襲，水利署昨已完成災害緊急應變小組二級開設，隨時監控降雨及淹水，並調度支援南投、台南地區5台大型抽水機加速低窪地區排水。

上午近2小時的強降雨，造成高雄岡山及通往阿蓮地區的嘉興里一帶嚴重積水，岡山平和路一片汪洋，更嚴重的是嘉興里往阿蓮區的台19線高速公路涵洞下水深到小腿肚，水利局緊急拉起封鎖線禁止車輛進入。

台南地區上午間歇大雨，雨勢一度驚人，東區裕義路、裕德街、小東地下道，仁德區太子路國道1號下方涵洞附近、永康區崑山科技大學附近、左鎮草山二號橋附近積水，一度由員警管制交通暫時通行。雨勢在午後逐漸緩和，積水陸續消退，道路管制逐一解除。

另外，成功大學一名21歲男學生騎乘機車光復校區機車道出口處時，遭突然倒下的約10公尺高鳳凰木壓住，送醫後沒有大礙。

苗栗縣通霄鎮平安里中正路有邊坡路樹隨土石坍塌倒路面，另在鎮公所附近，疑因排水溝堵塞，黃泥水滿溢造成路面積水，通霄鎮公所獲報緊急派員清理倒樹。另外，西濱高架橋通霄出口下平面道路，一度嚴重積水，在雨勢停後逐漸消退。

彰化縣員林市員林基督教醫院前方道路出現積水，水深10多公分，民眾要前往醫院看診，都必須涉水而行，醫院也拉起封鎖線，中午過後雨勢變小積水也退去。

南投縣仁愛鄉的力行產業道路瑞岩至翠巒路段，因大雨多處坍方落石與泥流，車輛無法通行。南投縣政府已請包商出動怪手搶通，車輛只能繞道台14甲線；此外，南投市大同南街也因大雨排水不及，有民宅淹水，水深一度有20公分，所幸雨勢減緩積水退去。

雲林縣境內上午雨勢間歇，中午12時下起滂沱大雨，下午1時至2時山區雨勢較大，時雨量古坑花卉中心68毫米、古坑45.5毫米。縣府災害應變中心二級開設，尚未接獲重大災情通報，移動式抽水機整備完成待命支援，預先布設沿海低窪地區，雲林縣長張麗善巡視虎尾西安抽水站，指示完成防洪整備。

嘉義縣市政府上午均成立緊急應變小組。嘉義縣已預布移動式抽水機126部在低窪地區，因應積淹水排除。嘉義市也已完成各項防汛整備作業。嘉義地區中午雨勢滂沱，溪口鄉等低窪傳出積水情況，不過，間歇性雨勢，積水並沒有造成災害。

今天屏東的時雨量最高在上午10時至11時，三地門鄉時雨量有50多毫米，下游的平地鄉高樹鄉，雨量也累積達130多毫米。屏東縣消防局表示，截至下午4時，屏東縣沒有淹水或落石等災情。(編輯:孫承武)1080611