海上平台垃圾牡蠣殼零入海 澎湖9業者簽切結書

（中央社澎湖縣11日電）澎湖9家海上平台業者今天在縣長賴峰偉的見證下簽訂切結書，擔保遊客在平台所產生的垃圾、牡蠣殼等不得拋入或排放海中，要全數「零入海」，共同維護海洋環境。

澎湖縣政府旅遊處今天在進行簽訂切結書前，再度由旅遊處長陳美齡率員前往馬公內海海上平台突擊，並由潛水人員下水抽查海上平台排放溢流孔，大都合乎規定，僅有一家還未封塞，依法開罰外，當場要求停業3天改善。

澎湖海上平台業者代表今天下午在賴峰偉的見證下簽訂切結書，擔保今後遊客在平台所產生的垃圾、污水廢棄物、牡蠣殼等，不再排放或拋入海中，共同維護海洋環境。

澎湖縣府指出，澎湖觀光旅遊旺季，海上平台是觀光旅遊熱點，只要到澎湖旅遊都會安排海上平台垂釣、烤蚵體驗與吃海鮮粥和歌唱聯誼等行程獲遊客喜愛，但長期以來，海上平台所產生的垃圾、排泄廢棄物等常直接丟棄或排入內海，嚴重污染內海灣生態環境。

澎湖縣政府在民國97年間訂定「澎湖縣海上平台自治條例」及「澎湖縣海上平台審查作業辦法」等規定，目前全縣共核發9張海上平台執照，其中有6家在馬公內海，其餘在姑婆嶼、員貝和將軍等離島則各有1家。

澎湖海上平台業者今天共同簽訂切結後，包括縣府旅遊、環保、衛生與農漁等單位組成的稽查小組，未來也將不定期的查察，共同維護平台海域的環境。（編輯：吳佳穎）1080611