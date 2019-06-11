更多編輯台推薦新聞：
全球最貴畫作達文西救世主 傳擺在沙烏地王儲遊艇
文化

全球最貴畫作達文西救世主 傳擺在沙烏地王儲遊艇

反送中遊行震撼後 香港加油成微博禁詞
兩岸

反送中遊行震撼後 香港加油成微博禁詞

前馬刺控衛帕克宣布退休 奇妙旅程畫下句點
運動

前馬刺控衛帕克宣布退休 奇妙旅程畫下句點

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

海上平台垃圾牡蠣殼零入海 澎湖9業者簽切結書

最新更新：2019/06/11 20:23

（中央社澎湖縣11日電）澎湖9家海上平台業者今天在縣長賴峰偉的見證下簽訂切結書，擔保遊客在平台所產生的垃圾、牡蠣殼等不得拋入或排放海中，要全數「零入海」，共同維護海洋環境。

澎湖縣政府旅遊處今天在進行簽訂切結書前，再度由旅遊處長陳美齡率員前往馬公內海海上平台突擊，並由潛水人員下水抽查海上平台排放溢流孔，大都合乎規定，僅有一家還未封塞，依法開罰外，當場要求停業3天改善。

澎湖海上平台業者代表今天下午在賴峰偉的見證下簽訂切結書，擔保今後遊客在平台所產生的垃圾、污水廢棄物、牡蠣殼等，不再排放或拋入海中，共同維護海洋環境。

澎湖縣府指出，澎湖觀光旅遊旺季，海上平台是觀光旅遊熱點，只要到澎湖旅遊都會安排海上平台垂釣、烤蚵體驗與吃海鮮粥和歌唱聯誼等行程獲遊客喜愛，但長期以來，海上平台所產生的垃圾、排泄廢棄物等常直接丟棄或排入內海，嚴重污染內海灣生態環境。

澎湖縣政府在民國97年間訂定「澎湖縣海上平台自治條例」及「澎湖縣海上平台審查作業辦法」等規定，目前全縣共核發9張海上平台執照，其中有6家在馬公內海，其餘在姑婆嶼、員貝和將軍等離島則各有1家。

澎湖海上平台業者今天共同簽訂切結後，包括縣府旅遊、環保、衛生與農漁等單位組成的稽查小組，未來也將不定期的查察，共同維護平台海域的環境。（編輯：吳佳穎）1080611

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報