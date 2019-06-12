啟動霓虹燈招牌 雲林良品前進台北食品展

（中央社記者葉子綱雲林縣12日電）台北國際食品展將屆，雲林縣政府今天啟動「雲林良品」認證的霓虹燈招牌，縣長張麗善掀開料理鍋蓋，象徵烏魚子、黑蒜頭等美味特產，前進企業之間電子商務（B2B）的專業展。

雲林縣政府農業處指出，「2019台北國際食品展」將於19日至22日在台北世貿一館登場，這項食品展屬於企業之間電子商務模式（B2B）的專業展，吸引國際買家聚集，台灣各地特產爭取亮相，盼建立邁向國際市場前哨站以爭取訂單。

雲林縣政府今年帶領23家廠商參展，主打「雲林良品 美味上場」口號，推出烏魚子、黑蒜頭、苦茶油、生鮮蔬果、蜂蜜、馬蹄蛤蜆精等農特產品。

雲林縣政府上午在展前記者會中，由縣長張麗善啟動「雲林良品」認證的霓虹燈招牌，並掀開料理鍋蓋，象徵雲林的美味上場。

張麗善表示，食品展期間，除了展示雲林優質農特產品，也邀請名廚師駱進翰示範料理，還有營養師葉若懿開講雲林良品健康上場，每天都有試吃體驗並贈送刮刮卡或平安米，邀請買家來雲林物產館品味，22日開放一般民眾購票進場，歡迎到場體驗。（編輯：黃世雅）1080612