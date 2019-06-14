申報財產增 韓國瑜盼外界勿放大檢視

（中央社記者程啟峰高雄14日電）高雄市長韓國瑜夫婦財產申報存款大幅增加。民進黨議員林智鴻認為，存款既來自市長選舉補助，韓參選總統人民不會埋單；韓國瑜說，主要是選票補助與妻子財產，外界勿放大檢視。

對於韓國瑜財產增加來自選舉得票補助款，民進黨高雄市議員林智鴻表示，韓因市民的支持當市長，還能「發大財」，應當感謝市民、用心市政，不能當個落跑市長。他認為，韓說要當「庶民總統」，但存款卻有4000多萬元；有這麼多存款又豈能叫庶民。韓已失信於民、言行不一，要參選總統「人民是不會埋單的」。

監察院公布第150期廉政專刊，首度列出韓國瑜最新財產申報狀況，韓國瑜、李佳芬夫婦兩人名下存款新台幣4559萬6744元，相較2001年增加約4300萬。

韓國瑜下午在高市府接見台北市議會民政委員會來訪後接受媒體聯訪時表示，夫婦倆人財產的增加，其中約2600萬元是去年底高雄市長選舉選票補助款，其餘大多為李佳芬財產，希望大家不要拿「放大鏡」檢視他。

韓國瑜強調，從過去擔任立委期間到離開政壇後的財產比對，可見自己從政期間絕不做生意，只當一個專業民代，尤其現在身為高雄市長，更是絕對不會碰生意。

高市府新聞局透過新聞稿表示，韓國瑜選票補助款約2600萬元，今年已陸續捐給多家社會福利機構，迄今捐款總額約110萬元。韓另承諾去年選市長接受捐贈的競選經費，大多數將挹注青年創業，少部分捐贈社會福利機構。(編輯:孫承武)1080614