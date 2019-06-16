雲林虎尾興建綜合社福館 提供一站式服務

（中央社記者葉子綱雲林縣16日電）雲林縣政府今天表示，雲林縣虎尾鎮在鎮立圖書館旁空地，興建一座綜合社會福利館，預計明年底前完工，讓鄉親不分年齡、性別及身分，享受一站式服務。

雲林縣政府社會處長林文志接受中央社記者訪問指出，雲林縣面臨人口高齡化及少子化，為均衡山海線城鄉發展，爭取到中央前瞻計畫補助，選擇在雲林地理位置中心點的虎尾，興建首座全新的綜合社會福利館，提供社會福利一站式的服務，將資源有效集中，促進福利加乘效果。

他說，雲林縣推動「以兒童為重，以家庭為中心，以社區為基礎」的社福指標，逐步規劃建設社區公共托育家園、托育資源中心、社會福利服務中心及新建綜合社會福利館等公共場館，提供平價、社區化及高品質的友善設施，以降低家庭照顧壓力，提升民眾生活品質。

雲林縣政府至今已在西螺、北港設立托育資源中心，在虎尾、台西、北港及西螺設立家庭福利服務中心，林文志指出，未來透過前瞻計畫和公益彩券盈餘分配款，將新建4處公共托育家園、2處托育資源中心及3處社會福利服務中心，以提高生育率，滿足家庭照顧需求。

林文志表示，雲林縣首座綜合社會福利館已動土，預計明年底前完成，將興建3層樓總建築面積1132坪，設有托育資源中心、公共托育家園、老人日間活動空間、輔具資源中心、運動健身的體適能空間、室內外遊戲空間、多功能活動室等，提供兒童、少年、婦女、長者、身心障礙者及社區居民的多元服務，並結合毗鄰的虎尾鎮立圖書館和戶外籃球場，形成多功能社福園區。（編輯：陳俊碩）1080616