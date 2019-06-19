男童手壓洗手台掉落重傷 醫籲家長勿輕忽

（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市一名男童14日晚間在家中雙手壓住洗手台，結果洗手台掉落破裂，導致全身多處被割傷，術後復健期可能長達半年。醫師呼籲家長要注意孩子行為，並避免使用懸浮式洗手台。

奇美醫學中心傷口照護中心主任林祐丞今天受訪時表示，這名10歲男童當晚被送到急診時，身上有多處撕裂傷並大量失血。深入檢查後發現左前臂、右腋下、右大腿、右胸口都有傷及肌肉或血管的傷口；其中右腋下傷及2條血管及4條神經的傷勢最嚴重。隔天早上緊急手術，動員3名外科醫師，花了4個小時才完成。

男童的母親受訪時表示，以前就看過孩子把雙手壓在洗手台上，雖曾警告過孩子，但事發當天晚上孩子還是做了這個動作。當時浴室傳來一聲很大的聲響後，就聽到孩子喊著「救我」。孩子的父親趕往查看時，孩子已躺在血泊中，等待救護車過程中還差點昏過去。

林祐丞表示，預計男童可能要住院約一個星期，出院後需要約半年進行復健。雖然手術已儘可能把受損的血管及神經接回去，但將來可能還是有部分神經及肌肉功能會受到影響。

林祐丞指出，包括自己的孩子在內，很多小男孩容易有把手壓在洗手台上的動作，家長一定要認真告誡這是種危險的行為。如果可能的話，最好把家中舊式的懸浮式洗手台改成平台式安裝、或加裝支架，並時常進行檢查。發現裂痕時就要趕快更換，以免造成憾事。（編輯：黃世雅）1080619