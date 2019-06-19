林業園區種段木香菇又養蜂 花蓮推林下經濟

（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）農委會林務局適地發展林下經濟政策上路，花蓮林管處以南華林業園區作為段木香菇培植場及養蜂示範區，處長楊瑞芬表示，以對林木擾動最少的方式鼓勵林農參與。

位於吉安鄉的南華林業園區面積達7公頃，造林樹種有台灣櫸、楓香、樟樹、水黃皮、白千層等，花蓮林區管理處利用此良好環境推廣林下段木香菇培植和養蜂。

楊瑞芬說，南華林業園區的林下養蜂場已於3年前建置完成，目前每星期有台灣原住民族議事聯盟花蓮地區的原民朋友前來學習；段木香菇培植場域也建構完成，又引進金線蓮培植技術，未來有助於花蓮地區林農及民眾了解林下經濟。

強化里山倡議所強調社會與自然和諧共生，花蓮林管處推廣多項林下經濟活動， 106年與水璉林業運銷合作社於林班內合作試辦培植段木香菇，短短5個月採收鮮香菇325公斤。

107年底開始在南華工作站設立林下段木香菇培植場，便於林農學習；而林下養蜂場所採收的蜂蜜也都通過檢驗，且無農藥及抗生素殘留。

楊瑞芬說，積極輔導當地農民、山村居民經營林下經濟，在林業較長的經營周期內，能獲得穩定收入，希望能提升林農營林意願，進而帶動「山村振興」。（編輯：吳佳穎）1080619