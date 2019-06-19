台中綠美圖9月將動工 盼成世界級新地標

（中央社記者蘇木春台中19日電）由日本建築師妹島和世與台灣劉培森建築師事務所合作設計的台中綠美圖，本月順利決標，預定9月動工，民國111年完工，台中市政府期盼成為繼台中國家歌劇院後另一座世界級新地標。

台中綠美圖規劃設於水湳經貿園區內中央公園北端，由獲得「普立茲克建築獎」的日本建築師妹島和世、西澤立衛共同成立的有限會社SANAA事務所，以及台灣劉培森建築師事務合作設計。規劃8棟高度12米至48米不等的白色建物，塑造公園中的圖書館、森林中的美術館。

台中綠美圖歷經多次流標，市府經重新檢討招標文件，多次召開工程說明會，順利在13日完成決標。市府18日召開「台中綠美圖新建工程施工前協調會議」，工程相關廠商、設計監造單位及專案管理團隊都參與，有限會社SANAA事務所也派員來台說明設計及施工細節。

台中市政府建設局長陳大田今天表示，市府、設計與施工團隊均積極展現完成綠美圖的決心，工程預定今年9月動工、111年完工，成為繼台中國家歌劇院後另一座世界級新地標。

有限會社SANAA事務所表示，台中綠美圖是事務所在台灣的第一件公共工程，感謝市府的支持，也感謝施工團隊願意接受這個挑戰，希望未來可以用誠摯的心、開放溝通施工技術及工法，以細膩的施工品質來完成綠美圖。（編輯：吳佳穎）1080619