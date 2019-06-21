議員指半年賣地獲53億 中市府：配餘地非市有地

（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中市議員江肇國今天說，市府半年賣市有土地獲利新台幣53億，又喊配餘地非市有地，玩文字遊戲；市府表示，標售的配餘地屬自償性基金財產，盈餘用作市政、社會福利、弱勢補助。

台中市地政局表示，市府5月底依法標售新光區段徵收配餘地，屬於自償性基金財產並非市有土地，依法可辦理標售，盈餘均撥入平均地權基金，用於充實市政建設、弱勢族群補貼或其他社會福利。

江肇國今天在臉書專頁貼文指出，市府說賣掉配餘地，不算市有土地，但配餘地的管理人為台中市政府，唯一能賣地的就是市府，賣地的錢也是進到市府基金，過程還不用經過議會同意，說賣就賣。

江肇國表示，新光段區段徵收的配餘地，前市府認為區位好、地段佳、交通便利、機能完整，已著手都市計畫變更程序、地方說明會，希望將住宅區土地變更為低碳太平產業園區，帶動地方產業活絡，「只租不售」，根本沒有出售計畫。

江肇國指出，但是盧市府直接終止整個計畫變更，並把其中最值錢的4.7公頃一次標售，現卻又將賣地的決定推給前朝，新光段的區域徵收已開發完成、財務也結清，根本沒有賣地的必要，為何欠錢的是水湳園區、捷運機場，但卻賣新光段土地。

地政局長吳存金表示，太平新光地區區段徵收配餘地8.6公頃，前市府規劃變更為創新產業專用區，目前仍在都市計畫草案研擬階段，未來朝低碳創業生活區方向規劃，這與正執行中的太平產業園區為不同計畫，兩者不應混淆。（編輯：陳俊碩）1080621