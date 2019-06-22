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大巨蛋案錄音檔專案報告 議員質疑資訊有誤

最新更新：2019/06/22 18:49

（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市長柯文哲24日將赴市議會專案報告關於大巨蛋案錄音檔議題，報告昨天送到議會。議員質疑，報告內的數字及資訊有誤，且以「聚會」描述局處首長開會，根本以假亂真。

對此，市府副發言人柯昱安今天表示，該場會議本來就非正式會議，這是市府內部局處首長討論與遠雄談判底線及大巨蛋容留人數，非正式會議。至於報告錯誤資訊，經多次致電都市發展局長黃景茂，電話皆未接。

民進黨籍台北市議員簡舒培日前在市政總質詢時，拿出各局處首長去年討論大巨蛋案會議的錄音檔，引發外界認為北市府疑召開「喬蛋」會議。

簡舒培事後要求柯文哲赴議會專案報告，並獲得其他黨派議員支持，報告名稱定為「有關107年11月29日由市府前顧問李文宗邀集各局處首長討論大巨蛋案會議」，報告也在昨天送至議會。

針對專案報告內容，國民黨籍議員徐弘庭表示，報告書第6頁提及「106年6月8日：內政部審查認可遠雄巨蛋公司提報的防火避難性能設計資料，認可安全避難人數為13萬7963人」，依他拿到資料顯示，這是遠雄過去提報內容摘錄，非內政部意見，不懂報告內為何有此數字，另外，針對大巨蛋目前的5棟建物資訊也有誤。

簡舒培指出，報告書內容第11頁，以「聚會」形容這場會議，但為何當時她掌握會議錄音檔內有官員提及「是否要做會議結論」，且參與會議官員也有說「沒有開過這樣的會議」，這份專案報告，根本就是以假亂真，是要掩護讓大巨蛋案過關。

對於議員質疑部分，前都發局長林洲民表示，議員掌握的錄音檔內容提及會議他有參加，當時他曾要求時任副局長等6名都發局官員參加，事後卻被要求只能由他出席，但進到辦公室後才發現，還有其他局處幕僚在場，他認為當天根本是「會議」而非「聚會」。

關於報告提及認可安全避難人數為13萬7963人部分。林洲民說，遠雄提供給內政部台灣建築中心審查4本報告書內容的表摘曾提及13萬餘人，這數字也是遠雄期望值。

林洲民表示，他擔任都發局長期間，有收到內政部當時發出的大巨蛋認可通知書，但當中未提及13萬餘人；市府專案報告書的用字，恐讓外界誤會，內政部是認可大巨蛋安全避難人數為13萬餘人。（編輯：方沛清）1080622

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