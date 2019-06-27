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首頁 / 地方

海龍風電團隊彰濱秀傳醫院 簽合作備忘錄

最新更新：2019/06/27 16:42

（中央社記者吳哲豪彰化27日電）玉山能源和北陸能源公司組成的海龍離岸風力發電團隊，今天和彰濱秀傳紀念醫院簽署合作備忘錄，醫院提供醫療服務和緊急救護訓練，海龍團隊則參與秀愛傳情計劃，參與社區服務。

由北陸能源發展股份有限公司以及玉山能源股份有限公司共同籌組的海龍離岸風力發電計畫，今天在彰濱秀傳紀念醫院人文藝術館，和彰濱秀傳紀念醫院簽署合作備忘錄，玉山能源董事長兼執行長陳聰華、北陸資深建設執行副總裁梅林（Morten Melin）以及秀傳醫療體系副總裁葉永祥3方在合作備忘錄簽名，象徵海龍團隊致力發展在地夥伴關係。

葉永祥致詞時說，彰濱秀傳醫院取得國際醫院JCI(Joint Commission International Hospital Accreditation)的認證，未來醫院會提供符合國際標準的醫療資源與緊急救護訓練，希望透過合作，協助訂出救援計畫的標準作業流程，保證海龍團隊成員的安全與健康。

陳聰華則指出，海龍團隊曾拜訪過彰化在地廠商，今天和彰濱秀傳紀念醫院簽約，雙方進行策略合作，結合在地醫療團隊與國際經驗，互助合作，而今天的簽約也象徵團隊在彰化推動離岸風電的決心，也向地方政府展現誠意。

梅林透過翻譯指出，自從參與海龍計畫，他經常往返台灣、加拿大以及歐洲的城市，他特別喜歡彰化，除了彰化外海是很棒的離岸風場之外，這裡的風土民情及熱情的民眾，也常讓他想起故鄉丹麥，這次和彰濱秀傳醫院簽署合作備忘錄，也參與秀傳的秀愛傳情圓夢計劃，幫助彰化在地的弱勢與身障家庭，用行動幫助孩子們。（編輯：吳佳穎）1080627

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