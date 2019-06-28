竹縣博愛國中足球隊將出國比賽 捐款助圓夢

新竹縣竹北市博愛國中足球隊今年參加全國中等學校5人制足球錦標賽，榮獲國男冠軍、國女亞軍，獲推薦將代表台灣於7月赴西班牙比賽，也是竹縣首支出國比賽的足球校隊。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真 108年6月28日

（中央社記者郭宣彣新竹縣28日電）新竹縣博愛國中足球隊，將代表台灣赴西班牙參加國際青少年五人制足球錦標賽，但旅費高難以成行。各界得知後力挺捐款，一圓孩子出賽夢，校方今天贈感謝狀致意。

博愛國中校長朱紋秀今天受訪表示，學校足球隊今年參加中等學校五人制足球錦標賽，榮獲國男冠軍、國女亞軍，並由中華民國五人制足球協會推薦赴西班牙參賽。

她說，足球隊出國旅費不便宜，共需新台幣200多萬元，每人平均要數萬元，學生家長考量經濟負擔，有不少人打退堂鼓，因此，校方募款新台幣160萬元，其它透過自費及政府補助支應。

新竹縣議員吳旭智表示，他協助尋找資源，昌益文教基金會加入力挺、捐款奧援。

新竹縣議員蔡志環說，另有文明房屋、宏田鋼鐵、大享容器、百盛地產開發等企業，也發揮愛心捐款，讓孩子們能順利參賽。

朱紋秀表示，感謝各界協助幫忙，讓孩子能出國參賽圓夢及拓展視野，並增進國際體育活動交流，孩子們一定會盡全力爭取佳績，回饋各界幫忙與支持，為國爭光。

朱紋秀指出，希望此次博愛國中足球隊的經驗，也能帶動社會各界一同關注足球教育的發展，讓有潛力的孩子能獲得足夠資源，發揮潛能，持續為國爭光。（編輯：戴光育）1080628