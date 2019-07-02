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中市台74線增設匝道 中央核定可行性評估

最新更新：2019/07/02 16:37

（中央社記者郝雪卿台中2日電）台74線快速道路便利大台中生活圈，台中市交通局今天表示，中央已核定「台74線增設六順橋南入匝道計畫」可行性評估，讓東區、太平區民眾更方便上下高架道路。

交通局長葉昭甫在市政會議中指出，台74線是台中都會區重要的交通動脈，東區及太平區現況無完整上下匝道，民眾需要繞行，造成不便，因此市府規畫於六順橋附近增設一座南下入口匝道。

市府與交通部公路總局多次開會討論修正內容，從民國104年到現在經過多年努力，終於獲得中央支持。未來匝道完工通車後，將可減少2.1公里繞行距離，並分攤太平南入匝道10%車流，大幅提升東區及太平區民眾前往台74線的便利性。

葉昭甫說，六順橋南入匝道計畫後續設計及施工會由中央負責，用地取得由市府協助辦理，市府將積極配合儘速完工通車。市府除持續推動已核定的大里霧峰（草湖地區）匝道及六順橋南入匝道外，也積極爭取十九甲地區北出匝道，希望中央全力支持，以建構更完善的大台中交通路網。

爭取增設台74線六順橋南入匝道多年的台中市議員邱素貞表示，常接獲東區民眾抱怨，明明高架快速道路就近在眼前，但若要南向到霧峰或接國三方向，就得順高架橋下，開車3或4公里，到大里德芳南路，才能上高架路，失去高架道路便捷的功能。地方都盼望南入匝道早日完工，方便附近民眾使用台74線。（編輯：黃世雅）1080702

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