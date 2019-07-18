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購物節宣傳片漏洞多 中市府：未來加強留意

最新更新：2019/07/18 17:21
台中市政府推出台中購物節行銷影片，片中計程車在紅線臨停下客，影片還放上交通局Facebook粉絲專頁。（黃守達提供）中央社記者趙麗妍傳真　108年7月18日
台中市政府推出台中購物節行銷影片，片中計程車在紅線臨停下客，影片還放上交通局Facebook粉絲專頁。（黃守達提供）中央社記者趙麗妍傳真　108年7月18日

（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市政府推出台中購物節行銷影片，影片內容粗糙，片中計程車在紅線臨停下客，台中市政府表示，拍攝短片無動用任何預算，拍攝過程疏忽違規細節，未來加強留意。

台中市政府拍攝影片行銷台中購物節，台中市議員黃守達發現，台中購物節的行銷影片，開頭的計程車竟然在紅線臨停下客，片中，顧客出現在運動潮牌購物，但手裡卻拿著速食餐飲店的發票。

黃守達表示，影片的錯誤百出，市府敷衍心態表露無疑，影片中，市府公然示範交通違規，影片還放在交通局的FB粉絲專頁，購物節的獎項都還沒抽到，倒可能先領一張新台幣1200元的罰單。

台中市交通局表示，市府舉辦首屆台中購物節，各局處努力在所轄業務上發揮創意巧思宣傳，交通局拍攝的搭乘計程車購物宣傳短片所需設備、腳本及人員，無動用經費預算，由局內同仁親自上陣、導演、剪輯，拍攝過程疏忽計程車違規停車細節，未來在政策宣傳上將加強留意。（編輯：林沂鋒）1080718

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