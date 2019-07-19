新竹縣6名學生獲選 赴美參加世界童軍大露營

（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）第24屆世界童軍大露營將在美國西維吉尼亞州舉辦，超過3萬名童軍參加。新竹縣長楊文科今天表示，竹縣有6名學生獲選，將代表台灣赴美與各國童軍交流，也行銷新竹縣，打開國際知名度。

楊文科今天受訪表示，第24屆世界童軍大露營將在7月22日至8月2日於美國西維吉尼亞州舉行，共有139個國家、超過3萬4000名童軍參加，是童軍界的盛事。

楊文科說，今年露營主題為「Unlock a new world」意思是開啟一個新世界，除有超過3萬4000名童軍參與，還有大會國際服務隊等，活動參與總人數達4萬4200名。而在中華民國代表團有750名，其中包含有尖石國中生孫一與謝皓妤，成功國中生林俊廷、竹北高中生林子翔及侯䕒棋，以及六家高中生陳夏翎。

孫一表示，目前已開始行前的集訓活動，練習急救、烹飪等團隊訓練課程，也豐富暑期生活。竹北高中林子翔、侯䕒棋則表示，這次能代表台灣出國參加世界童軍大露營，非常開心，也期待與世界各國童軍交流，打開眼界。

楊文科說，孩子透過參加童軍活動，能發展冒險的童軍精神，這次，透過到美國與其他各國童軍交流，也能建立新友誼，拓展國際視野，更把握機會，向國際介紹新竹縣的人文等特色。（編輯：林沂鋒）1080719