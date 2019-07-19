更多編輯台推薦新聞：
庫克推文悼京都動畫縱火案 網友建議Pixar也跟進
國際

庫克推文悼京都動畫縱火案 網友建議Pixar也跟進

早安世界》日本京都動畫遭縱火33死 全球動漫迷心痛祈福
早報

早安世界》日本京都動畫遭縱火33死 全球動漫迷心痛祈福

阿波羅11計畫50週年 第2位登月太空人意外現身
科技

阿波羅11計畫50週年 第2位登月太空人意外現身

國軍救災裝首亮相 透氣排汗抗UV注重舒適性
政治

國軍救災裝首亮相 透氣排汗抗UV注重舒適性

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

蔡璧如與媒體餐敘 澄清是去認識朋友

最新更新：2019/07/19 17:41

（中央社記者陳怡璇台北19日電）媒體報導，台北市府顧問蔡璧如昨天與各媒體高層吃飯，引發外界想像是否在幫台北市長柯文哲為參選2020總統鋪路。蔡璧如今天表示，只是單純餐敘。

自由時報報導，台北市府顧問蔡璧如昨天與多位媒體高層吃飯，且台北市長柯文哲專訪已排滿到8月底 ，引發外界聯想是否在為柯文哲搶曝光度，待時機成熟宣布參選2020總統。

對此，蔡璧如表示，是一個月前跟熟識的媒體朋友葛樹人約單獨吃飯，結果前一天葛樹人傳很多名單給她，表明「這些人都想跟妳吃飯」，蔡璧如當時還追問是否是純吃飯，葛樹人說對。蔡璧如說，就是認識朋友，因為名單裡的人她幾乎都不認識。

對於柯文哲的專訪排程，蔡璧如說，幕僚開會結論就是太多人來邀專訪，現在是介紹這4年來的政績，大概一次一個主題。不過蔡璧如坦言「有時候當然市長情緒一來就開始…幕僚回來都跟我回報他又走鐘講出其他東西」。

柯文哲有無可能在專訪中宣布參選，蔡璧如表示應該不會，否則太獨厚一家媒體。她表示其實一直都沒有選舉策略，大家都很認真在討論市政，她也不知道柯文哲有多大機率會參選。（編輯：張銘坤）1080719

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報