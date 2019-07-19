蔡璧如與媒體餐敘 澄清是去認識朋友

（中央社記者陳怡璇台北19日電）媒體報導，台北市府顧問蔡璧如昨天與各媒體高層吃飯，引發外界想像是否在幫台北市長柯文哲為參選2020總統鋪路。蔡璧如今天表示，只是單純餐敘。

自由時報報導，台北市府顧問蔡璧如昨天與多位媒體高層吃飯，且台北市長柯文哲專訪已排滿到8月底 ，引發外界聯想是否在為柯文哲搶曝光度，待時機成熟宣布參選2020總統。

對此，蔡璧如表示，是一個月前跟熟識的媒體朋友葛樹人約單獨吃飯，結果前一天葛樹人傳很多名單給她，表明「這些人都想跟妳吃飯」，蔡璧如當時還追問是否是純吃飯，葛樹人說對。蔡璧如說，就是認識朋友，因為名單裡的人她幾乎都不認識。

對於柯文哲的專訪排程，蔡璧如說，幕僚開會結論就是太多人來邀專訪，現在是介紹這4年來的政績，大概一次一個主題。不過蔡璧如坦言「有時候當然市長情緒一來就開始…幕僚回來都跟我回報他又走鐘講出其他東西」。

柯文哲有無可能在專訪中宣布參選，蔡璧如表示應該不會，否則太獨厚一家媒體。她表示其實一直都沒有選舉策略，大家都很認真在討論市政，她也不知道柯文哲有多大機率會參選。（編輯：張銘坤）1080719