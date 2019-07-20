台中市自由車場整建年底完工 符合國際認證

台中市政府投入經費重新整建位於清水區鰲峰山公園的台中市自由車場，市府建設局長陳大田（前右2）前往視察工程進度及檢視施工品質。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年7月20日

（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市自由車場歷經近20年使用後已老舊，台中市政府投入經費重新整建，市府建設局今天表示，預計年底完工，將是國內唯一符合國際自由車總會認證的木質跑道。

市府表示，台中市自由車場是國內唯一符合國際標準的場地，培育出國手林志勳及蕭美玉，分別於2002年釜山亞運及2010年廣州亞運奪金；但歷經近20年高度使用，露天木質跑道面層與桁架，因長期暴露室外承受日曬、風吹、雨淋，已不敷使用。

市府建設局指出，市府投入1.8億元經費重新整建，工程主要包含木質賽道整修、頂棚、看台、田場及場館內部整修，期盼重新打造符合國際賽事標準的自由車賽道，提供選手安全優質的競賽場地。

建設局長陳大田視察工程進度後表示，這座場館將是國內唯一符合國際自由車總會（UCI）認證的木質跑道，他肯定施工團隊精準及專業的技術，也期許工程團隊全力爭取公共工程金質獎榮譽。

陳大田表示，為兼顧品質及效率，自由車場整建工程採取統包方式施工，其中，符合UCI認證的木質跑道全長333公尺、寬7公尺、直道最平角度10度、彎曲道最大傾角37度，形成一座「碗形」抗離心力作用的比賽道，施工上需要非常精準及專業的技術。

陳大田認為，台中市自由車場整建後，也將重新申請UCI第二級場地認證標準，藉此符合國際標準，利用國際級的運動場館培訓選手，並讓市民更融入培訓場域。（編輯：卞金峰）1080720