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金防部指揮官 慰問獅嶼猛虎嶼官兵

最新更新：2019/07/23 19:26
金防部指揮官賀政（前左3）和政戰主任劉強華（前左2）23日到獅嶼及猛虎嶼等離島，慰勉偏遠地區駐軍戍守前哨辛勞。（金防部提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年7月23日
金防部指揮官賀政（前左3）和政戰主任劉強華（前左2）23日到獅嶼及猛虎嶼等離島，慰勉偏遠地區駐軍戍守前哨辛勞。（金防部提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年7月23日

（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）金防部指揮官賀政今天到獅嶼及猛虎嶼等離島，慰勉偏遠地區駐軍戍守前哨的辛勞。賀政除了關心官兵生活與訓練，並期許落實戰備訓練，保持高度警覺，擔負保國衛民的重責大任。

1日才到任的賀政，連日來風塵僕僕到各偏遠島嶼慰問官兵；繼上週到東碇島關心戍守國軍後，今天再在政戰主任劉強華等人陪同下，先後來到「離島中離島」獅嶼及猛虎嶼探視官兵，了解各單位任務執行情形，同時走訪官兵生活區域，關心他們的生活照顧和訓練情形。

訪視過程中，賀政一再提醒幹部，必須積極籌畫並落實部隊生活設施、飲食衛生等方面工作，營造安全、便利、舒適的生活環境，以提供官兵一個溫暖的家。

賀政並親切詢問官兵生活與家庭狀況，肯定他們戍守前線的奉獻精神，最後期許官兵體認只有平日積極落實戰備訓練，保持高度警覺，才能達成目標，擔負起保國衛民的重責大任。（編輯：黃世雅）1080723

金防部指揮官賀政（前右）23日到獅嶼及猛虎嶼等離島，慰勉戍守前哨駐軍，關心官兵生活起居與訓練情形。（金防部提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年7月23日
金防部指揮官賀政（前右）23日到獅嶼及猛虎嶼等離島，慰勉戍守前哨駐軍，關心官兵生活起居與訓練情形。（金防部提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年7月23日
金防部指揮官賀政（左）23日慰勉駐守獅嶼及猛虎嶼等離島官兵，除關心生活起居與訓練情形外，也致贈工作獎金。（金防部提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年7月23日
金防部指揮官賀政（左）23日慰勉駐守獅嶼及猛虎嶼等離島官兵，除關心生活起居與訓練情形外，也致贈工作獎金。（金防部提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年7月23日
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