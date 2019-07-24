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重演88年前甲子園冠軍戰 8月嘉義點燃戰火

最新更新：2019/07/24 15:47

（中央社記者江俊亮嘉義市24日電）1931年嘉農棒球隊與日本中京商業學校在日本甲子園爭霸，時隔88年，兩校將於8月4、5日在嘉義市立棒球場舉辦兩場友誼賽，重現當年甲子園冠亞軍決戰風華。

嘉義大學今天發布新聞指出，1931年嘉農（KANO）棒球隊代表台灣赴日參加第17回夏季甲子園大會，以永不放棄的精神，贏得「準優勝」（亞軍），震驚日本棒壇，因而博得「英雄戰場，天下嘉農」美譽。

由於嘉農棒球隊揚名日本，也讓嘉義成為台灣棒球原鄉。2014年由魏德聖監製、馬志翔執導的電影KANO，就是將嘉農棒球隊訓練的艱辛歷程，以及參加甲子園冠軍賽的過程拍成影片，播映後造成轟動。

嘉義大學指出，中京商業學校於1995年成為中京大學附屬高等學校，是甲子園史上奪下最多次優勝的學校，共拿下4次春季優勝、7次夏季優勝。

與嘉農爭冠亞軍的1931年，是中京商第一次打進甲子園，從那年開始連續3年，中京商創下日本甲子園史上第一次3連霸；當年嘉農跨海爭戰，就遇到如此強勁的對手，可謂雖敗猶榮。

嘉義大學表示，嘉義大學與中京大學2015年簽署學術交流協議，每年暑假輪流舉辦棒球聯誼賽，以重現當年甲子園冠亞軍決戰風華。今年適逢嘉大百週年校慶，兩校將於8月4、5日在嘉義市立棒球場進行友誼賽，免費入場。（編輯：翁翠萍）1080724

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