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徵才未達最低薪資 苗縣毒衛中心挨轟急下架

最新更新：2019/07/30 17:45

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）依據勞動部公布勞工每月基本薪資應為新台幣2萬3100元，苗栗縣毒品防制及心理衛生中心日前公告徵才，月薪卻僅22Ｋ，挨轟帶頭違法；毒衛中心坦承疏失，並取消徵才。

政府拚經濟，過去3年持續調漲基本工資，今年元旦起實施的勞工每月基本工資，已由原本22Ｋ提高為2萬3100元。

苗栗縣毒品防制及心理衛生中心遭民眾投訴指出，中心在縣府網站公告徵才，徵求1名臨時人員，月薪卻仍為22K，身為公家機關，公然違法。

苗栗縣毒品防制及心理衛生中心主任涂麗秀今天坦承疏失，並將徵才公告下架。

涂麗秀告訴中央社記者，中心屬於縣府二級機關，現有25名人力僅3人是正職人員，其餘均為約僱或臨時人員，因業務繁重，本想運用部分年度業務經費找1名臨時人員來分擔同仁工作量，聘期至今年底。徵才訊息自3月下旬發布後，僅接獲零星詢問電話，有人反映「薪資太低」而打退堂鼓，也始終無人正式前來應徵。

她說，中心並無專責會計、行政人員，業務同仁對法規不熟，「真的是疏忽了」，並非刻意違法，在得知訊息後，已將徵才公告下架；礙於現有年度經費不足，也無法提高薪資條件繼續徵人。

時代力量苗栗縣議員宋國鼎批評，基本工資是公開資訊，勞動部網站可輕易查到，身為公部門卻帶頭違法，被發現違法後，居然是不徵了，「那到底人力缺口還在嗎？原本徵人有無必要？還是只是消化預算？」呼籲縣府應站穩立場，落實對勞工基本權利的保障。（編輯：陳清芳）1080730

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