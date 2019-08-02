清綠島蘭嶼垃圾 台東爭取經費362萬

（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東綠島、蘭嶼垃圾問題嚴重。縣府環保局今天表示，向離島建設基金爭取每年編列經費新台幣362萬5000元執行離島環境衛生工作，且清運的垃圾中，大多數為可資源回收。

依環保局數據，截止今年7月底止，綠島鄉共清掃156公里、垃圾清除量965公斤，其中包含可資源回收垃圾共674公斤；蘭嶼鄉共清掃142公里、垃圾清除量共252公斤，其中包含可資源回收垃圾共120公斤。

近年台東縣政府大力推動觀光，綠島、蘭嶼已成為台東2大觀光熱點，每年吸引數十萬觀光人潮，但大量的遊客同時湧入後，時常可見隨地丟棄的垃圾與菸蒂，甚至島上的垃圾子母車周遭總是堆滿髒亂垃圾來不及清運。

為此，環保局透過離島建設基金爭取每年編列經費362萬5000元執行離島環境衛生工作。環保局表示，這項環境衛生計畫是以部落及離島環島公路為主進行人力清掃作業，且進行重點區域清除作業，已投注綠島鄉8名人力、蘭嶼鄉6名人力來執行。

環保局呼籲民眾到綠島、蘭嶼旅遊時，協助當地居民維護環境衛生，不隨意丟棄垃圾，讓當地居民能更妥善進行垃圾分類及減少垃圾量，保有離島優質生活環境，提升觀光旅遊品質。（編輯：黃世雅）1080802