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九二一地震的痛與愛 40幅影像台中火車站展出

最新更新：2019/08/03 14:57

（中央社記者趙麗妍台中3日電）「我的生命寬度因他們而增加」。攝影師阮義忠透過影像訴說「九二一地震」帶給台灣人的震撼與傷痛，透過影像也傳達台灣的善與愛，慈善聯展即日起在台中火車站展出。

九二一地震即將屆滿20年，慈濟基金會即日起至9月30日在台中火車站展出阮義忠作品「莫忘那一年，九二一20週年慈濟聯展」，透過40幅的影像作品，傳達那些年地震帶給台灣人的震撼，及人們如何在災難中扶持走過。

阮義忠表示，20年前，他帶著相機走過災區，見證許多斷垣殘壁歷經重建，最後華麗轉身的過程，曾有3年多的時間，他幾乎每週前進災區，搭著慈濟志工的車繞巡台中、南投50多所學校，以鏡頭記錄下災區的種種情景。

見證了九二一地震重建過程，阮義忠說，每一次前進災區，看著災民們為了重建家園而努力，激盪他的內心，按下快門記錄感動的瞬間化為一張影像，看著這些影像，他的生命中也有了別人的記憶，「我的生命寬度因他們而增加」。

慈濟基金會表示，選在每天有7萬人次進出的台中火車站舉辦攝影展，希望過往的路人，可以透過影像一同見證九二一地震的歲月痕跡，了解台灣人的愛與善。

來自南投、台中48所慈濟援建希望工程學校的學生，透過寫生、創作描繪九二一地震為土地帶來的影響與改變，90多幅畫作即日起也在慈濟台中靜思堂人文空間展出。（編輯：張芷瑄）1080803

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