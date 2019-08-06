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台南老牌棒壘用品店欠稅拍賣 引搶購人潮

最新更新：2019/08/06 18:46
法務部行政執行署台南分署與台南地檢署6日舉辦聯合拍賣會，其中一家老字號棒壘用品店的商品價格相當優惠，引來不少搶購人潮。中央社記者楊思瑞攝　108年8月6日
法務部行政執行署台南分署與台南地檢署6日舉辦聯合拍賣會，其中一家老字號棒壘用品店的商品價格相當優惠，引來不少搶購人潮。中央社記者楊思瑞攝　108年8月6日

（中央社記者楊思瑞台南6日電）行政執行署台南分署今天在分署廣場舉辦與台南地檢署的聯合拍賣會，在6月份查封欠稅的老字號棒壘用品店上百件商品幾乎以半價變賣，熱門商品擺上桌沒多久就被搶光。

台南市一家老字號的棒壘球用品店，早年為國內少數擁有研發工廠的自創品牌，還曾邀請職棒球員擔任品牌代言人。近年疑似因負責人的健康走下坡，營運漸出狀況，導致積欠營業稅、使用牌照稅、勞健保費、汽車燃料使用費及高速公路通行費等共新台幣129萬2000餘元。

行政執行署台南分署指出，負責人同意台南分署查封拍賣商品抵償欠款，6月28日由行政執行官率領執行人員到門市查封各式棒壘球用品，共20多種商品，總數100多件。今天除了已故職棒教練徐生明簽名球等特殊商品以競標方式拍賣外，其餘商品以擺攤方式開放民眾選購。

原定於下午3時開始的拍賣會，午後就有許多民眾進入會場等待，其中有學生棒壘球社團成員、也有慢壘運動愛好者，還有人專程從高雄前來。因為定價幾乎為市價的一半，許多人在工作人員把商品擺上桌後，選定目標馬上出手。包括手套、打擊頭盔、球棒袋等熱門商品，幾乎馬上就被人挑走。

隨後登場的法拍會，一開始由台南地檢署檢察官錢鴻明主持拍賣一輛2017年份歐洲進口名車。雖然標得這輛車要先清償貸款、稅金等特定條件，但錢鴻明化身為叫賣哥，以幽默風趣方式說明，最後順利以22萬5000元拍出。徐生明簽名球因具有收藏價值，在激烈喊價後以1600元拍出。（編輯：謝雅竹）1080806

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