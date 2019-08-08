紙風車事件 中市議員要求訂定明確場地租借規則

（中央社記者趙麗妍台中8日電）紙風車文教基金會因場地租借問題，取消本週在台中表演場次，台中市議員要求市府訂定公開、透明、統一的場地租借規則。市府表示，討論後會擬定具體清楚的租用辦法。

「紙風車368鄉村兒童藝術工程」原定本週六、日在台中演出，因場地租用受阻撓而取消，台中市長盧秀燕親自道歉。台中市議會今天召開臨時會，會中藍綠議員要求市府訂定公開、透明、統一的場地租用規則。

民進黨籍市議員鄭功進表示，日前向市府申請在學校舉辦說故事活動，因海報中有「功進」2字，認為涉及政治遭拒，但卻有民代直接掛名主辦單位，獲准校園舉辦活動。

國民黨籍市議員黃健豪指出，紙風車劇團今年1月到9月在台中共辦了9場活動，為何之前沒問題，現在卻有問題，市府在申請場地上應訂定統一的標準。

民進黨籍市議員林德宇說，支持使用者付費，進去學校辦活動，不管是立委還是議員，大家都照一個標準，該收費就收費。但如果有外力介入，點名哪個劇團就是不能進入校園，這就是政治黑手介入。

台中市教育局表示，依規定學校受理申請在校園舉活動，須遵守行政中立原則，日後會邀集學校、相關單位人員研擬一個比較具體、清楚的場地租用辦法。（編輯：黃世雅）1080808