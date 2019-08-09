外籍客玩日月潭 限定期間租單車2小時免費

（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）日月潭風管處11月3日舉辦「日月潭Come!Bikeday」自行車活動，今天宣布受理報名，而今年為助未準備單車的外籍遊客也能參與，10月4日到11月9日在指定店家租單車享2小時免費。

今年日月潭最重要、詢問度最高，也是壓軸活動的「台灣自行車節-日月潭Come!Bikeday」未開放報名詢問度就很高，承辦單位電話接不完，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處正式宣布，即日起到9月30日受理報名，額滿提前截止，洽詢中華民國自行車騎士協會。

日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標今天說，活動11月3日在日月潭向山遊客中心集合出發，路線區分30公里環潭挑戰遊、10公里自行車道逍遙遊、兒童滑步車，尤其30公里挑戰遊更是環潭經典路線，可飽覽日月潭湖光山色，稍具挑戰的上坡路段從九龍口往文武廟，適合喜歡挑戰自我的騎士報名。

廖錫標表示，若想悠閒暢遊，選擇參加10公里自行車道逍遙遊，探索全球十大最美的日月潭自行車道，在水社壩、永結同心橋等知名景點拍照，留下最美回憶；兒童滑步車活動今年開放500個名額，非常適合家長帶孩童來體驗，訓練平衡感、增進親子關係。

廖錫標提到，為讓未自行準備單車的外籍遊客也能暢遊日月潭，10月4日到11月9日，外籍遊客在日月潭捷安特、美利達愛騎自行車中興店、松錳租車、日月潭中心單車驛站、向山租車休閒廣場租借腳踏車，可享2小時免費騎乘，還可獲小禮物，限額3000名。

日月潭風管處表示，環潭騎乘一圈約30公里，沿途行經龍鳳宮月老廟、文武廟、玄奘寺、玄光寺四大廟，及松柏崙、大竹湖、水蛙頭、土亭仔、青龍山等步道景點，路線隨地勢起伏稍有挑戰性，歡迎喜愛騎車賞景遊客用雙輪探索最美麗的日月潭。（編輯：黃世雅）1080809