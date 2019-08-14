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威力彩20億元台南開出 黃偉哲：好兆頭

最新更新：2019/08/14 17:36

（中央社記者張榮祥台南14日電）延平郡王鄭成功升任第19任玉皇大帝，適逢威力彩頭獎20億元這次在台南開出，台南市長黃偉哲今天在台南鄭成功祖廟祭祀鄭成功時說，這是好兆頭，也是台南的福氣。

台南鄭成功祖廟今天舉辦鄭成功秋祭，由黃偉哲身穿黃袍五龍衣擔任主祭官，祈求國運昌隆，人民幸福安康快樂。

黃偉哲表示，鄭成功升任玉皇大帝，一定會保佑大家闔家平安，健康順利；尤其是這次頭獎獎金20.47億元的威力彩12日在台南市開出，更是好兆頭，也是台南的福氣。

中華鄭成功文化協會開元佛殿發布新聞稿指出，鄭成功原靈是6800年前大羅天仙轉世，4次轉生都是忠孝節義的孝子名將，第1世是西元前1140年的姬伯邑考（紫微大帝）、第2世是西元657年至711年的陳元光（開漳聖王），第3世是西元958年至1014年的楊延昭（楊府元帥），第4世是鄭成功。

協會人員表示，鄭成功升任第19任玉皇大天尊，聖號「玄皇高上帝」，已於農曆6月15日（國曆7月17日）正式交接就職上任；鄭成功的人間就職大典，將於10月12日在嘉義縣溪口鎮「玉皇文化節」登場。（編輯：李亨山）1080814

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