2020台灣燈會在台中 3.5億墊付案吵鬧中議會通過

（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市議會今天審查市府所提3.5億元台灣燈會墊付案，民進黨籍市議員要求市府提出追加預算案，國民黨籍市議員贊同墊付案，市府觀旅局長林筱淇對未提出燈會明細致歉，墊付案通過。

2020台灣燈會在台中，台中市議會今天進行第三屆第二次臨時會，審議台中市政府向議會所提的台灣燈會新台幣3.5億的墊付案。

國、民兩黨議員分持不同意見，民進黨籍市議員高喊「支持燈會，拒絕背書」主張退回墊付案，國民黨市議員高舉「支持燈會，愛護台中」表示，墊付案一切合法，議會應給予支持審議通過，市府才能進行相關作業。

民進黨籍市議員陳淑華表示，台中市過去已有2次舉辦台灣燈會經驗，市府主動爭取舉辦這次燈會，市府從年初就沒有積極作為，直到8月才送來3.5億墊付案，企圖矇混過關，她主張退回，要求市府併追加減預算詳列細項再送議會審查。

民進黨籍市議員李天生、周永鴻表示，市府辦燈會相關明細也未提出，主張退回這項墊付案。

國民黨籍市議員張瀞分拿出市府主辦2020台灣燈會的流程細目，她表示，今年3月至7月間，市府開過多次會議，並向中央爭取補助款，肯定市府辦燈會的態度，議會應予支持同意。

國民黨籍市議員楊正中、陳政顯指出，中央直到7月24日才同意核定補助1800萬元，時間拖延，市府如何確定燈會工作項目，因時間緊迫提出墊付案，符合預算法，要求市議會發文譴責交通部延宕台灣燈會期程。

市府主計處長蔣建中說明，這項墊付案符合中央墊付案規定，墊付案也沒有金額比例規定，單看個案執行情形。

台中市政府觀光旅遊局長林筱淇說，大家都期待台灣燈會，有議會的支持，燈會一定更好，但時間緊迫，所以請議會支持墊付案；對於未提出燈會明細，她當場向議會表示歉意。經討論後這筆3.5億元墊付案審議通過。（編輯：林沂鋒） 1080815