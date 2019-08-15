假日跑選舉 李四川：一級開設韓國瑜就須坐鎮

高雄市山區15日雨勢未歇，山區道路有不少落石，市長韓國瑜（右）在災防中心主持工作會議，約半小時會議結束後，隨即快閃躲避媒體堵訪，防災相關工作則由副市長李四川（左）代答。（高雄市新聞局提供）中央社記者王淑芬傳真 108年8月15日

（中央社記者王淑芬高雄15日電）被國民黨提名為總統參選人，市長韓國瑜就表示「平日忙市政、假日跑選舉」，副市長李四川今天表示，如果防災必要一級開設，市長就要坐鎮，還是要在災防中心。

高雄市山區今天驟雨不停，山區道路有不少落石，韓國瑜在災害應變中心主持0815防災工作會議，大約半個小時議會結束後，韓國瑜快閃躲避媒體堵訪有關前高雄縣長楊秋被開除黨籍，他只丟下防災工作由李四川代答。

記者詢問，雨勢可能會延續到周末，未來是否都要李四川坐鎮防災。李四川表示，假設是必要一級開設，市長就必須要坐鎮；如果星期六、日也有這樣的情況，市長還是要在災防中心。

媒體人邱明玉在政論節目上指出「高雄市長韓國瑜上任後沒在批公文的，都是李四川在批」，引發討論。韓國瑜今天上午強烈抗議，批評邱明玉沒有搞清楚狀況就隨便講，還說「現在隨便講韓國瑜也不用錢，還可以名利雙收」。

記者問李四川代批公文一事，他說：「我每天都代批公文，說實在的，我主要管的局處，如果市長授權給我的部分，我就會決行，但是有關人事、經費，如果市長沒有授權的部分，我就不能亂批啊。」

他說，不認識那名名嘴，她這樣說，她好像是在他的辦公室上班，李質疑名嘴這樣「黑我」有什麼意思；「公務員做了35年了，什麼公文可以批，什麼公文不能批，難道還要她教」。

他質疑「她這樣的黑，賺這樣的通告費，晚上睡得著嗎，天天這樣罵，沒有意思嘛，我是老人，公務老人了。」

記者再提問，名嘴打油詩說「週一到五靠四川」。李四川說，3名副市長分工很清楚，「星期一到星期五或到禮拜天，全部都是市長的事，我們該分擔的就必須分擔、該分工就盡本分去做」。（編輯：林沂鋒）1080815