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林佳龍墾丁視察護蟹過馬路 籲用路人減速

最新更新：2019/08/15 21:46
交通部長林佳龍（右2）15日晚間到墾丁香蕉灣，視察公路總局與墾丁國家公園管理處合辦的「護蟹過馬路」，與工作人員及志工一起將過馬路的陸蟹媽媽撿起來放進水桶，護送陸蟹媽媽過馬路產卵。（公路總局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年8月15日
交通部長林佳龍（右2）15日晚間到墾丁香蕉灣，視察公路總局與墾丁國家公園管理處合辦的「護蟹過馬路」，與工作人員及志工一起將過馬路的陸蟹媽媽撿起來放進水桶，護送陸蟹媽媽過馬路產卵。（公路總局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年8月15日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）交通部長林佳龍今天傍晚到墾丁香蕉灣，視察公路總局與墾丁國家公園管理處合辦的「護蟹過馬路」，林佳龍也與志工們一起護蟹過馬路，籲請民眾這段時間經過香蕉灣減速慢行。

墾丁香蕉灣是陸蟹熱點棲息地，多樣性世界數一數二，但台26線的開闢也讓陸蟹到海邊產卵必須爬過馬路，抱卵的陸蟹媽媽經常在爬經馬路時被急駛而過的汽機車輾斃，近10多年來，墾管處與公路總局、屏東環境保護聯盟合作，於產卵期在香蕉灣到砂島之間，執行縮減車道措施，護送陸蟹過馬路降海釋幼。

公路總局去年拍攝「護蟹任務」微電影，在美國國際短片競賽6月的影展場次，分別獲得「紀錄短片類」最佳紀錄短片、「自然生態野生動物類」最佳短片、「剪輯類」剪輯優選獎等3項殊榮。

林佳龍今天到香蕉灣視察護蟹工作，並且與工作人員及志工一起將過馬路的陸蟹媽媽撿起來放進水桶，護送陸蟹媽媽過馬路產卵。

林佳龍呼籲用路人於陸蟹產卵期間，行經香蕉灣至砂島路段時，能減速慢行，禮讓陸蟹先行，並對現場交管人員及志工多加支持與響應，一起創造「蟹謝讓路」的友善道路環境。

今年的「護蟹任務」仍維持「十分減速慢行，十分蟹謝您」策略，7月17日至19日、8月15日至17日、9月13日至15日及10月13日至15日（農曆6、7、8及9月的15日、16日、17日），時段為晚間6時30分至8時30分，10月則為晚間6時至8時。

公路總局表示，公路總局從民國102年起除了「設置警示標誌、改善護欄及水溝蓋板」，更持續與墾丁國家公園管理處合作辦理「交通管制措施」及「人力護蟹」，近年聽取專家學者建議，在箱涵內牆面增設5公分溝槽、麻繩、角材等設施，引導陸蟹由箱涵通過，提供陸蟹更安全便利到海邊釋幼的路徑。（編輯：林沂鋒）1080815

交通部長林佳龍（左1）15日到墾丁香蕉灣，視察公路總局與墾丁國家公園管理處合辦的「護蟹過馬路」，並與志工們一起護送陸蟹過馬路產卵。（公路總局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年8月15日
交通部長林佳龍（左1）15日到墾丁香蕉灣，視察公路總局與墾丁國家公園管理處合辦的「護蟹過馬路」，並與志工們一起護送陸蟹過馬路產卵。（公路總局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年8月15日
交通部長林佳龍（前左）15日到墾丁香蕉灣視察護蟹工作，與志工們一起護蟹過馬路，並籲請民眾這段時間經過香蕉灣時減速慢行，禮讓陸蟹先行。（公路總局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年8月15日
交通部長林佳龍（前左）15日到墾丁香蕉灣視察護蟹工作，與志工們一起護蟹過馬路，並籲請民眾這段時間經過香蕉灣時減速慢行，禮讓陸蟹先行。（公路總局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年8月15日
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