影像描述古崗村史 董振良完成新作井

（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）金門導演董振良繼2年前返鄉拍攝「雨夜花-寫給爸爸媽媽的一封信」後，最近剪輯20年來拍攝的故鄉古崗影片，完成新作「井」。離鄉背「井」多年的他，要以「井」記錄古崗村史。

「雨夜花」去年結束放映後，董振良表示，要告別金門，不再拍攝與故鄉有關的影片，但沉寂2年後，他接受中央社記者訪問時表示，故鄉和親情永遠無法割捨，當年告別家鄉金門，只是暫時離開金門的創作，好讓自己糾結的心沉澱下來。

靜下心後，董振良才發現還有好多好多未完成的家鄉創作，等著他完成。「井」就是其中一部。

董振良說，井在昔日金門島上，是每個村落必備的生命之源，古崗村皆然；他透過「井」的意象陳述古崗人和董家村密不可分的關係，這是每一個和他一樣離鄉背「井」的古崗人，以及還留在古崗的年長者，共同的經驗與記憶。

他說，多數人不知道「井」在過去是對每一個人有多麼的重要，一如現在很多古崗人也不知道以前的古崗村曾經駐紮過陸軍、海軍、空軍和兩棲蛙人部隊等；現在大家知道的古崗，似乎只有翟山坑道了。

董振良以一貫的獨立方式製片，這一回也沒向任何公部門或民間團體爭取補助，只在自己臉書上尋求認同者的捐助，共獲得新台幣6.7萬元的贊助，完成123分鐘長的「井」：董振良的影像村史-古崗。

有「影壇孤鳥」之稱的董振良堅持用克難的方式，一步步完夢想創作。特別的是，正當他為片中配樂傷腦時，屋外傳來了陣陣陶笛聲。他探頭一看，原來是女孩許慧娟和朋友爬山，路過他在新北市新店山區的「導演的夢工寮」。

董振良請許慧娟幫忙吹奏一曲「驪歌」，後來就用在影片裡。女孩婉拒酬勞，回說就當做是贊助，讓他揪甘心。

至於「井」公開放映時間，董振良說，2004年執導的「金門子婿燈-董天補老師傅ㄟ絕招」紀錄片，金門縣文化局有意放映50分鐘的導演版；他在等待時機，看能否爭取「子婿燈」和「井」搭配放映。（編輯：黃世雅）1080817

金門導演董振良17日表示，他最近剪輯20年來拍攝的故鄉古崗影片，完成新作「井」，要以「井」記錄古崗村史。圖為民眾巡禮古崗聚落。中央社記者黃慧敏攝 108年8月17日