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是否加入民眾黨選市長 許效舜：現在是基隆黨

最新更新：2019/08/17 18:00

（中央社記者王朝鈺基隆市17日電）藝人許效舜今天被問到是否要加入台灣民眾黨，或是以無黨籍身分參選基隆市長時表示，現在一直以基隆人的「基隆黨」為前提持續努力。

許效舜今天出席羽球賽活動表示，距離下屆基隆市長選舉還有3年多時間，一直有很多好朋友非常關心，他開始慢慢把所有朋友變成一個族群，也慢慢回來基隆參加活動，但今天這個活動他已參加超過10年，並不是為了某件事才回來參加。

他說，自己會不斷持續將這些熱情，把應該將來為基隆做的事情更具體化，因為很多基隆的朋友問他「到底你能做什麼，你會做什麼」，許效舜回應，「只要給我機會我就會，只要給我做，我就做給你看」。

記者詢問，是否可能加入台北市長柯文哲組成台灣民眾黨，還是要以無黨籍身分參選，許效舜表示，現在一直以基隆人的「基隆黨」為前提，並以要為基隆做事的前提來聚集能量，很多人都在問基隆到底需要什麼，他認為基隆需要一個會做事的人，「我會繼續努力的，OK」。

現年57歲的許效舜出生於基隆市暖暖區，他曾在基隆地方法院擔任法警，父親許義隆則是前基隆市議員，許效舜並曾與藝人澎恰恰攜手主持「鐵獅玉玲瓏」，兩人一搭一唱妙語橫生，當時大受民眾喜愛。（編輯：卞金峰）1080817

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