颱風白鹿來襲 金門防颱嚴陣以待

（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）颱風白鹿可能對金門造成威脅，縣長楊鎮浯今晚勘察金城等地區，指示做好防颱措施。金門縣工務處已請各抽水站預先抽排維持最低水位，維持周邊低窪地區排水順暢，避免淹水。

金門縣政府表示，根據中央氣象局最新預測，颱風白鹿以每小時24公里速度向西北移動，強度持續增強，快速接近台灣東南方海面，未來對台東、恆春半島、屏東及金門等地將構成威脅。

楊鎮浯傍晚在金城鎮長李誠智、金沙鎮長吳有家、金門自來水廠廠長張武達等人陪同下，到金城、金沙地區勘察抽水站等設施，了解2鄉鎮防颱準備。

去年5月一場強降雨造成烈嶼鄉等地水患，楊鎮浯今天特別要求相關單位要向民眾明確說明這些設施的容許量，告訴民眾容許量是以平均值計算，如果超過，會造成災損，要請民眾能夠理解。

楊鎮浯指出，縣政府及鄉鎮公所近年都投入大量經費在相關整治工作與防洪處理上，在正常情況下，縣府有信心只要做好防範工作，不會讓鄉親因颱風而帶來任何不便及困擾。

工務處表示，為加強各水利設施排水順暢，歷年來補助各鄉鎮公所辦理年度排水設施清淤工程及水利建造物維管計畫等維護工作，並在防汛期間，加強各水利設施巡查作業及移動式抽水機、抽水站維護試轉，務求在汛期前完成水利建造物定期檢查作業。

颱風白鹿逼近，工務處已請各抽水站預先抽排維持最低水位，維持周邊低窪地區排水順暢，容易積淹水區域預布移動式抽水機及防汛沙包，供防汛減災使用。縣府同時也提供民眾防汛沙包，減低積水造成的財物損失，有需要的民眾可到各鄉鎮公所登記。

縣府表示，預定明天上午10時許，金門縣災害應變中心一級開設。（編輯：戴光育）1080823