海大馬祖校區27日開學 79位學生全數報到

國立台灣海洋大學馬祖校區迎接新學年，新學期共有79名學生，先後分批報到，第2批學生26日搭乘台馬之星抵達馬祖，在碼頭受到熱情歡迎。（連江縣政府提供）中央社 108年8月26日

（中央社馬祖26日電）海大馬祖校區8月27日正式開學，3系共79位學生8月26日全數報到，馬祖校區將於9月19日舉辦開學典禮。

馬祖校區第一批19名學生8月24日搭機先報到。第二批60位學生搭乘臺馬之星8月26日抵達馬祖，連江縣副縣長王忠銘、議長張永江、秘書長張龍德、教育處長陳冠人率教育處全體同仁特別到碼頭熱情迎接海大學生。

王忠銘表示，到馬祖讀書是很難得的經驗，希望同學當作到馬祖遊學，讀書之餘也到各島走走，看看與台灣不同的風景，充實在馬祖的讀書生涯。

海大校長張清風8月26日也專程搭機來馬祖了解開學準備工作，並關心學生上課食宿情況。張清風表示，海大馬祖校區從籌備到開學可以說是創造台灣高等教育的奇蹟，也與連江縣政府、議會、北竿鄉各界共同寫下馬祖高教歷史新里程。

海大馬祖校區共規劃招收海洋生物科技系、海洋工程科技系及海洋經營管理系等系組，採3+1學程規劃，學生除二年級在馬祖校區上課外，其餘3年在基隆校本部上課。（編輯：張銘坤）1080826

國立台灣海洋大學馬祖校區新學期共79名學生已於26日全數抵達當地報到，準備迎接新學年到來。（連江縣政府提供）中央社 108年8月26日