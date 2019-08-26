明日社造 澎湖勾勒別具特色社區

（中央社澎湖縣26日電）2019全國社區再造分區論壇，澎湖場今天登場，產官學界一起聚焦，勾勒出澎湖有別於本島的社區營造發展願景。

全國社區再造分區論壇澎湖場今天由文化部文資司長洪世芳與澎湖副縣長許智富等人共同主持，地方產官學界代表近百人與會，區分社區開講、公共治理、世代前進、多元平權等分組討論與發表。

文化部文化資源司司長洪世芳表示，近30年的社區營造，標誌著一個世代面對自身所處的社會環境而努力的進程，以社區為民主基礎單位的操作策略，但顯然這樣的單一策略，已面臨無法與時俱進面對社會改革需求的疲態，社造推動至今似乎目前有三累：社區很累、社會很累、做的很累。

洪世芳說，文化部因此把全國社區營造會議，定位為一個建立民間及政府對話平台，讓個人自覺、社區自發、政府自省，促成中央和地方、政府和民間可以有一個共同治理的思維。

澎湖文化局長王國裕表示，澎湖特殊的地理環境與氣候，創造出有別於本島的藝術家與人文特色，更有豐富的自然美景來作為觀光旅遊資源，在6月先行展開以社區村里長、理事長與專學者進行對談與訪問，各社區提出有社區小旅行與產業發展等願景。

文化部表示，對於澎湖社區再造分區的意見，未來會提出109年起的4年社區營造發展願景中，落實公民參與，發展出澎湖未來的社區發展藍圖。（編輯：林沂鋒）1080826