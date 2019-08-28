南投打造橋聳雲天綠雕園區 高公局同意出租用地

（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）南投縣政府規劃在國姓交流道下方打造「橋聳雲天綠雕園區」，已獲交通部高速公路局同意出租土地，南投縣長林明溱今天踏勘，指示增設休息點、種植落羽松、營造水環境等特色。

國道6號國姓交流道橋面距地面達70公尺、約23層樓高，加上特殊迴旋設計而有「橋聳雲天」美稱，是全台高速公路八景之一，南投縣政府有意進一步打造成為「橋聳雲天綠雕園區」，因此，林明溱今天實地踏勘，並透露交通部高公局已同意出租土地。

林明溱說，縣府籌措新台幣2600多萬元投入綠雕園區基礎工程及綠化、花雕營造，園區初步規劃大型停車場、花海步道、福龜、石虎、台灣黑熊等造型綠雕，及蝴蝶、花毯等生態特色，並以一公里長的遊憩步道連接生態池、咖啡廣場、特色農產展售區，還將設置「橋聳雲天」專用打卡拍照區。

林明溱指橋聳雲天綠雕園區將是縣府成功舉辦南投燈會、南投世界茶業博覽會等觀光盛事後，擴大籌辦世界級花卉博覽會等全新年度大型活動最佳場地，一定全力以赴不讓鄉親失望，更要讓國內外旅客驚豔。

陪同踏勘的國民黨立委馬文君說，高速公路局同意出租土地給南投縣政府，縣府每年約需付68萬元租金，高公局卻可節省每年200多萬元養護費，未來園區由縣府養護、維持經費不少，她將力爭交通部觀光局、高公局補助，協助縣府打造最亮眼公路勝景。（編輯：翁翠萍）1080828