活絡金門商機 立委陳玉珍爭新兵訓練中心員額

（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）國民黨籍立委陳玉珍今天拜會金防部指揮官賀政，樂見金門新兵訓練中心擴充員額10月啟動；陳玉珍表示，未來預計每梯次將有1000名以上新兵到金門受訓，有助金門經濟發展。

陳玉珍表示，為了振興活絡地方經濟，並方便金門子弟服役受訓，她和縣議員許玉昭多年來爭取金門新兵訓練中心建置及擴充政策，尤其在兩岸小三通政策緊縮的環境下，期盼早日擴充員額。

在與賀政會面後，陳玉珍瞭解目前在金門受訓的新兵有120人，10月中旬可望增加到500人，2020年更可達到1000人，分布在太湖、神鷹、西洪、陽明4個營區，每一梯次4個月受訓期間。

陳玉珍表示，樂見國防部成立專案小組統籌新兵訓練中心作業，預估未來新兵家屬、同學、和朋友前來探望，每年將可為金門帶來超過1萬人次以上的人潮和消費商機。

此外，金沙鎮內洋靶場，長期干擾到內洋村居民安寧及耕作上的安全，尤其靶場距離多年小學僅僅200公尺，對學生的安全及噪音都構成很大威脅，長期以來一直無法解決。

陳玉珍在地方人士陪同下到現場會勘，並與金防部人員協商，達成共識，將以最快速度改善現況。首先，內洋靶場設置隔音牆裝置，減低噪音對國小師生及附近村民影響；其次，評估內洋靶場改成室內靶場的可能性。第三，由於靶場距離學校實在太近，評估將靶場移往海邊200公尺的可行性。陳玉珍要求金防部在2個月內提出評估報告。

陳玉珍同時表示，位於金城鎮珠沙里的珠山靶場也有同樣問題，要求金防部併案處理，還給珠沙里鄉親安寧安全的生活空間。（編輯：林沂鋒）1080829