更多編輯台推薦新聞：
早安世界》海研船隊109年上半年成軍 國船國造新里程碑
早報

早安世界》海研船隊109年上半年成軍 國船國造新里程碑

米粒南瓜籽作畫 土耳其微型藝術家化腐朽為神奇
國際

米粒南瓜籽作畫 土耳其微型藝術家化腐朽為神奇

9月新制上路一次看 雙北超商咖啡店騎樓禁菸
生活

9月新制上路一次看 雙北超商咖啡店騎樓禁菸

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

侯友宜戴眼鏡化身侯老師 歡慶社大20週年

最新更新：2019/09/02 18:00

（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市長侯友宜今天戴起眼鏡化身「侯老師」，出席新北社區大學歡慶20周年活動，現場分享從警轉政的心路歷程，從家庭教育講到出社會後的社會歷練。

社大20周年慶祝活動今天起到10日於新北市府1樓登場。教育局特別把現場改造成社大教室，在上課鐘聲敲響後，化身老師的侯友宜戴上眼鏡進教室講授「侯Sir的第二人生」，分享從小接受賣豬肉的父親身教到考上警官學校等「從警轉政」的心路歷程與領導哲學，期盼透過分享互動的過程，推廣社大終身教育的理念。

侯友宜表示，他的人生歷程是由偶然與必然堆疊起來的，以前小時候家境不好，二哥侯明鋒考上醫學院，學費花費大，為了貼補家用及老師協助提供報考費用，再加上鄉下小孩對警察除暴安良的憧憬，於是走上警校這條路。

他表示，在警校學習到國家、正義與榮譽三項原則，從此成為他心目中最重要的價值。即便現在擔任市長，始終把國家擺在第一優先，未來也將秉持民眾福祉第一的信念，持續努力為市民打造更好的生活。

活動現場也展出「新北社大20周年回顧」，20年來的社大發展地圖及13所社大的在地特色課程成果。現場還布置重現88年社大草創場景，侯友宜也拿起「大聲公」站上肥皂箱宣導，歡迎大家一起來社大終身學習。

侯友宜會後接受媒體聯訪表示，社區大學已20周年了，新北市的社區大學有全國最多、辦得最好的學校，希望有更多的好朋友能夠來社區大學終身學習、分享快樂、分享成長，大家一起來過快樂的好日子。（編輯：張銘坤）1080902

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報