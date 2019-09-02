侯友宜戴眼鏡化身侯老師 歡慶社大20週年

（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市長侯友宜今天戴起眼鏡化身「侯老師」，出席新北社區大學歡慶20周年活動，現場分享從警轉政的心路歷程，從家庭教育講到出社會後的社會歷練。

社大20周年慶祝活動今天起到10日於新北市府1樓登場。教育局特別把現場改造成社大教室，在上課鐘聲敲響後，化身老師的侯友宜戴上眼鏡進教室講授「侯Sir的第二人生」，分享從小接受賣豬肉的父親身教到考上警官學校等「從警轉政」的心路歷程與領導哲學，期盼透過分享互動的過程，推廣社大終身教育的理念。

侯友宜表示，他的人生歷程是由偶然與必然堆疊起來的，以前小時候家境不好，二哥侯明鋒考上醫學院，學費花費大，為了貼補家用及老師協助提供報考費用，再加上鄉下小孩對警察除暴安良的憧憬，於是走上警校這條路。

他表示，在警校學習到國家、正義與榮譽三項原則，從此成為他心目中最重要的價值。即便現在擔任市長，始終把國家擺在第一優先，未來也將秉持民眾福祉第一的信念，持續努力為市民打造更好的生活。

活動現場也展出「新北社大20周年回顧」，20年來的社大發展地圖及13所社大的在地特色課程成果。現場還布置重現88年社大草創場景，侯友宜也拿起「大聲公」站上肥皂箱宣導，歡迎大家一起來社大終身學習。

侯友宜會後接受媒體聯訪表示，社區大學已20周年了，新北市的社區大學有全國最多、辦得最好的學校，希望有更多的好朋友能夠來社區大學終身學習、分享快樂、分享成長，大家一起來過快樂的好日子。（編輯：張銘坤）1080902