九三秋祭 楊鎮浯：中央正視金門戰役是好事

（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）今天是九三軍人節，金門秋祭革命先烈暨國軍陣公亡將士祭典在太武山公墓忠烈祠舉行；縣長楊鎮浯感謝中央正視金門過往戰役，並表示配合軍方籌辦古寧頭戰役70年紀念活動。

九三秋祭由楊鎮浯和金防部指揮官賀政擔任主祭官，內政部役政署副署長沈哲芳、金門縣議會秘書長陳建興、副縣長黃怡凱、縣府各局處主管和鄉鎮長，以及金防部近百名官士兵，共同向先烈致敬，緬懷他們為國犧牲精神，場面莊嚴肅穆。

楊鎮浯表示，最近看到中央政府對於在金門發生的歷史事件格外重視，這是一個好現象；正視歷史，迎向未來，悼念在金門島上發生過的每一件事情，這對中華民國具有非常重大意義；對金門地區民眾而言，更是大家生命中的一部分，對這些相關事情的重視，金門民眾感受非常強烈。

楊鎮浯感謝國軍官兵家衛國的貢獻，並祝所有官兵「軍人節快樂」。由於今年是古寧頭戰役70週年，楊鎮浯表示，縣府會全力配合金防部籌辦相關活動。

賀政表示，透過九三秋季大典，緬懷在金門陣公亡的將士和老百姓，感謝地方和軍方共同創造金門繁榮；時值古寧頭70週年，金防部現在積極規劃系列戰地巡禮和紀念相關活動，追思在古寧頭戰役貢獻的前輩。

太武公墓暨忠烈祠民國42年落成，前總統蔣中正曾以「正氣千秋」匾額榮耀烈士；忠烈祠的「忠烈殿」祀有古寧頭戰役、八二三砲戰陣公亡將士、自衛隊員、抗日烈士和殉職中外記者等牌位。（編輯：林沂鋒）1080903