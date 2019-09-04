台東重啟焚化爐預算通過 反對者大罵不負責任

台東縣議會4日審查啟用焚化爐預算，並採記名表決，表決結果，10票反對刪除，8票贊成刪除，7票棄權，重啟焚化爐的預算案通過。中央社記者盧太城台東攝 108年9月4日

（中央社記者盧太城台東縣4日電）台東縣議會今天通過啟用台東焚化爐預算，如執行順利，焚化爐最快2年半後可運轉。反對啟用的民眾大罵「不負責任」，希望後代子孫記得贊成啟動焚化爐的縣議員。

台東焚化爐於14年前完成後，因故一直未啟動使用。台東垃圾採取掩埋措施，前幾年送到屏東代燒，這幾年改送到高雄焚燒。不過，因高雄市議會反對，日前高雄市政府正式通知停收台東垃圾。

前台東縣長黃健庭任內曾多次表示，解決台東垃圾問題，重啟焚化爐勢在必行，台東縣議會也做成決定，由台東縣政府自行決定，負起政治責任。

現任台東縣長饒慶鈴上任後，也宣示將啟動焚化爐才能解決台東垃圾問題。

饒慶鈴8月初正式宣告將重啟焚化爐，並由台東縣環保局編列新台幣5.6億多元作為焚化爐修繕預算及2年的代操作運轉預算，全案送到台東縣議會臨時會審議。

台東縣議會臨時會排定今天審議，荒野保護協會台東分會、台東市民代表陳金溪及張品澤、以及反對啟用的台東市民在議會開議前表達反對，希望縣議會刪除預算。

荒野保護協會聲明表示，重啟焚化爐雖暫時能處理每日垃圾，卻將衍生更棘手的環保、垃圾焚燒量等問題，在沒有長遠規劃的配套與監督政策，荒野協會反對貿然啟爐。

為了讓預算案通過，台東縣政府動員縣議員支持，應到29名縣議員（議長除外），實到25名。不過，包括縣議員林參天、黃治維、吳景槐、周達三、陳志峰等均發言反對重啟焚化爐。

最後，陳志峰提案刪除預算案，並採記名表決，經大會同意。表決結果，10票反對刪除，8票贊成刪除，7票棄權，重啟焚化爐的預算案通過。台東縣議會議長吳秀華投下棄權，副議長林琮翰贊成刪除預算。

預算案通過後，在觀眾席旁邊的反對民眾大罵「無恥」、「不負責任」。陳金溪說，這一刻心情相當沉痛，希望後代子孫記得贊成的縣議員，「焚化爐是這些贊成縣議員留給後代子孫的禮物」。

荒野保護協會台東分會議題組長蘇雅婷表示，一個花費19.6億元買回的老舊焚化爐，要再花5.63億元修繕才能使用，這是否會再度重啟委外賠償之路，「希望將來經營能公辦公營」。

饒慶鈴稍後在臉書（facebook）發言，感謝議會支持縣政府焚化廠修繕預算案，以及民眾的理解與支持。「台東縣自今日起將大步邁向自主處理垃圾之路，我們的責任更重了。慶鈴再次承諾，廢氣排放不達法規標準，絕不啟爐。」（編輯：戴光育）1080904

台東縣議會4日通過啟用台東焚化爐預算，如執行順利，最快2年半後可運轉；預算案通過後，在觀眾席旁邊的反對民眾大罵「無恥」、「不負責任」。中央社記者盧太城台東攝 108年9月4日