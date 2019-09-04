新竹縣推動數位閱讀 培養孩子自學力

台灣閱讀文化基金會在新竹縣竹北市博愛國小及竹東鎮中山國小推動數位閱讀與教學，4日成立數位閱讀書庫，盼讓孩子透過數位資訊自學，培養研究能力。中央社記者郭宣彣攝 108年9月4日

（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）台灣閱讀文化基金會在新竹縣竹北市博愛國小及竹東鎮中山國小推動數位閱讀，成立數位閱讀書庫。新竹縣長楊文科表示，因應數位時代，讓孩子透過數位資訊自學，培養研究能力。

台灣閱讀文化基金會成立數位書庫於新竹縣竹北市博愛國小及竹東鎮中山國小，今天成立「數位閱讀書庫」，每座書庫配發平板電腦30台及充電箱3台，台灣閱讀文化基金會董事長廖祿立與楊文科，也在現場示範行動載具學習應用。

廖祿立今天表示，在新竹縣政府、民間公益團體、學校教育三方共同努力，成立數位閱讀書庫，除提供硬體設備，將由清華大學教授柯華葳帶領專家學者團隊，也打造「種子教師培訓課程」，預定今年寒假將辦全縣工作坊。

廖祿立說，未來，也辦「中小學數位閱讀專題探究競賽」，讓學生以小組團隊合作，同時在老師協助引導下，能強化孩子數位自學、主題探究的能力。

楊文科指出，閱讀教育很重要，感謝各界協助提供平板電腦等相關學習工具，讓孩子能拓展知識邊疆。此外，在新竹縣的13鄉鎮也成立「愛的書庫」共16座，也讓孩子愛上閱讀，且透過「圖書通閱」服務，方便孩子借書、還書，減緩城鄉差距。

楊文科表示，從今年9月起，新竹縣推動全縣國小一年級及國中一年級，在入學時直接辦理健保卡借閱證服務，提升學子閱讀視野。

儀式結束隨後，為關心學童午餐與健康，楊文科換上打菜衣帽，與學生一起共享午餐。

楊文科表示，新竹縣政府從本學期開始，推出「一頓午餐吃出健康」、「一頓午餐改變環境」，透過午餐加碼補助每生每餐3元，一週有2天可吃到在地小農的有機蔬菜，讓孩子吃得健康、有保障，也培養友善土地、愛地球觀念。（編輯：方沛清）1080904

新竹縣長楊文科（後中）4日出席數位閱讀書庫啟用儀式後，換上打菜衣帽，與學生一起共享午餐，關心學童午餐與健康。中央社記者郭宣彣攝 108年9月4日