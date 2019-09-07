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公設還地於民 高市解編美濃中正湖等8公頃

最新更新：2019/09/07 16:16
高雄市政府檢討及解編未開發使用的公共設施保留地，分批解編還地於民。圖為第二波解編美濃區中正湖及周邊都市計畫用地。（高市府都發局提供）中央社記者王淑芬 傳真 108年9月7日
高雄市政府檢討及解編未開發使用的公共設施保留地，分批解編還地於民。圖為第二波解編美濃區中正湖及周邊都市計畫用地。（高市府都發局提供）中央社記者王淑芬 傳真 108年9月7日

（中央社記者王淑芬高雄7日電）高雄市解編未使用的公共設施保留地，繼首波的仁武、大寮區之後，市都委會再審議通過美濃中正湖等3個都市計畫區，面積共8公頃，估計減少市府徵收費約新台幣23億元。

早期政府依照計畫人口數畫設公共設施保留地，但是數十年來既未開發也未徵收使用，讓地主蒙受損失；近年來，高市府檢討解編，陸續完成都市計畫審查並公告解編。

市府都發局今天發布新聞稿指出，市都委會6日審議通過美濃、美濃中正湖、鳥松等3都計區公設保留地解編，面積共8公頃；這是繼之前，解編仁武、大寮、茄萣之後的第2波解編案。

都發局指出，全市18個都市計畫區分3批辦理公設保留地專案通盤檢討，目前13個都市計畫區已進入市都委會審議，首批「仁武、大寮、茄萣」3計畫區7月經市都委會審議通過，共解編公設保留地12公頃，撙節市庫土地徵收費約35億元。

第2批審議通過美濃、美濃中正湖以及鳥松區兩處滯洪池用地檢討案，共解編公共設施保留地約計8公頃，估計可為市庫撙節土地徵收費23億元。

都發局說，第3批也將於今年底辦理公開展覽，預計明年上半年可以完成解編。都發局指出，各區公設保留地審議以不影響未來都市發展所需做優先考慮解編對象，這些「非必要性」的都市計畫區檢討解編還地於民。（編輯：黃世雅）1080907

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